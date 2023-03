Incredibili foto stampate in 3D del primo razzo che decolla

Nella notte da mercoledì a giovedì è piccolo razzorazzo Ha fatto il primo tentativo di volo orbitale. Il volo di prova si è concluso con un fallimento dopo un problema di accensione del secondo stadio. Nonostante tutto, la compagnia considera questo viaggio un successo perché lanciatorelanciatore Ha superato diverse fasi intermedie, in particolare il “Max-Q”, il momento del volo quando la pressionela pressione L’aerodinamica sul telaio del lanciatore è la più forte. Non c’erano satelliti a bordo.

Quasi fallimento del primo razzo stampato in 3D

Benvenuti a New Space nell’anno 2023, dove ora è possibile sparare con lanciatori stampati in 3D. Il suo nome: Terran-1, è sviluppato e gestito dalla società americana Relativity Space. Launcher 85% della stampa 3D. Questo tipo di macchina è già utilizzato nello spazio e nel campo dei lanciatori. Ad esempio, piccoli motori Missile elettronicoMissile elettronico Da Rocket Lab, realizzato tramite stampa 3D. Oggi, il razzo Electron ha volato 35 volte. Ma questa è la prima volta che riusciamo a realizzare un launcher realizzato quasi interamente con la stampa 3D.

Terran-1 è un piccolo lanciatore in grado di posizionare un carico utile fino a 1.250 chilogrammi in orbita bassa. Ma per lo spazio della relatività è soprattutto a dimostratoredimostratore. La società sta progettando e sviluppando un launcher stampato in 3D molto più grande e riutilizzabile al 100%, la cui capacità competerà direttamente con il Falcon 9 di SpaceX.

Terran-1 è anche uno dei lanciatori orbitali di prima linea nella corsa all’orbita che utilizza combustibile a metano. L’anno scorso, un altro bombardiere cinese, lo Zhuque-2, fallì al primo tentativo. Un altro lanciatore è in lavorazione: l’astronave, il cui primo tentativo di volo orbitale è previsto a breve.

Relativity Space si sta preparando a lanciare un razzo stampato in 3D nel 2022

Articolo scritto da Futura con ETX Daily Up, pubblicato il 18 ottobre 2021

La società americana Relativity Space ha sviluppato la tecnologia perImpressione 3DImpressione 3D Il metallo è in grado di produrre un razzo riutilizzabile in soli 60 giorni, il tutto utilizzando molte meno parti e a un costo operativo molto competitivo.

Azienda americana emergente spazio relativistico Sta lavorando a due modelli di razzi completamente stampati in 3D, il che è un’ottima novità! Attualmente in fase di test, Terran 1 dovrebbe essere lanciato nello spazio per la prima volta all’inizio del 2022. L’ambizione di Relativity Space è quella di creare un sistema di produzione 3D veloce e autonomo che sia anche in grado di assistere un giorno gli esseri umani nelle loro missioni su Marte.

A fronte di concorrenti già forti e consolidati come SpaceX (partner della NASA) o Blue Origin, Relativity Space intende distinguersi per la capacità di costruire moduli completamente stampati in 3D. La startup scommette così sull’offerta di una filiera produttiva radicalmente semplificata, in grado di costruire un razzo con 100 volte meno parti rispetto alla concorrenza, in soli 60 giorni.

La sua piattaforma di stampa 3D può stampare parti metalliche con un diametro superiore a 3 metri e un’altezza di 7 metri. La stampante 3D in questione qui è dotata di un braccio impressionante RoboticaRobotica In grado di stampare questi enormi pezzi in pochi giorni. La stampa 3D ha molti vantaggi, come la riduzione del numero di parti, ma anche la sua maggiore affidabilità. In definitiva, l’obiettivo è ridurre i costi e offrire apparecchiature che possano essere riutilizzate più volte.

Razzo a due stadi per grandi satelliti

Sulla carta, il razzo Terran 1 ha due stadi ed è in grado di mettere in orbita grandi satelliti che pesano più di una tonnellata. Il primo volo è previsto per il 2022. Da parte sua, il Terran R si presenta come un lanciatore più imponente, ancora in fase di sviluppo, che a sua volta potrà essere lanciato dal 2024. In entrambi i casi, questi lanci avverranno da Cap CanaveralCap Canaveralin Florida.

Ma lo spazio della relatività non intende fermarsi qui e guarda (molto) oltre. Una volta che la sua tecnologia di stampa 3D sarà completamente sviluppata, la startup intende poterla mettere a disposizione delle future basi stabilite su… Marte. La stampa 3D indipendente potrebbe già essere coinvolta nella vita futura sul Pianeta Rosso e nello sviluppo di vari moduli per l’abitazione o il trasporto in loco. E così Relativity Space ha una visione a lungo termine per la stampa 3D, al servizio delle persone sulla Terra, nello spazio e su Marte.