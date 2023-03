Buon Affare – Controller Wireless Microsoft Xbox Series X/S Electric Volt “5 Star” a 49,99€ (-13%)

Introdotta con Xbox Series X/S, la nuova console Xbox è proprio come la console Xbox One. Dietro l’adagio “Perché cambiare una formula efficace?” , miglioramenti discreti e molto graditi che abbiamo potuto valutare…

In assenza di uno sviluppo tecnologico molto evidente durante il passaggio alla generazione Xbox Series, la console Xbox rimane l’eccellente console di gioco di cui abbiamo goduto per anni su Xbox One e PC. Certo, gli sviluppi di Microsoft sono piuttosto timidi, con conseguente aumento del comfort e della precisione, che sono sufficienti per rendere questo nuovo controller della serie Xbox un punto di riferimento del settore. Tuttavia, non eravamo ancora soddisfatti delle tecnologie di vibrazione a bordo, che avrebbero potuto trarre vantaggio dal mettersi al passo con quelle utilizzate da Nintendo e Sony sulle rispettive console ufficiali.

Punti forti

Presa sicura e confortevole.

Controlli accessibili e accurati.

Buona qualità costruttiva.

Cuscino direzionale preciso e confortevole.

Bassa latenza su Xbox Series X/S.

Tripla connettività: Radio, Bluetooth e USB-C.

vulnerabilità

Batteria e cavo non inclusi (solo 2 batterie AA).

Pad direzionale rumoroso.

Nessun vero sviluppo tecnologico (stimolatori, vibrazioni…).

