I 5 migliori video della settimana: horror con parti stampate in 3D

L’ultima domenica di marzo, la stampa 3D ci riserverà nuove sorprese. Per dare il via a questa top five, vi mostreremo la notizia della settimana: il decollo di Terran 1, un razzo stampato in 3D da Relativity Space. Il lancio ha avuto successo, ma l’obiettivo non è stato raggiunto. Vi spieghiamo tutto di seguito. Successivamente, ti offriamo un breve corso nella storia della stampa 3D. Conosci la tecnologia, ma conosci la persona che è considerata il suo creatore, rispondi semplicemente con il video. Il terzo video è stato pubblicato da Markforge. La società ha annunciato di avere parti stampate in 3D per un Thruster con motore turbo in collaborazione con Larsen Motorsports. Vi auguriamo una buona domenica!

Top 1: Avvio da Terran 1: Questo mercoledì, a Cape Canaveral alle 23:30 ora degli Stati Uniti, il razzo spaziale relativistico Terran 1 è decollato nello spazio. Questo è il primo lancio di un veicolo spaziale composto per l’85% da parti stampate in 3D. Il decollo ha avuto successo, ma non ha raggiunto l’obiettivo di raggiungere l’orbita. Un problema al motore ha impedito al razzo di andare avanti con la conquista dello spazio. Vi suggeriamo comunque di guardare il decollo in video!

Top 2: Un giullare con parti stampate in 3D: Ventilatore di velocità? Questo video è fatto per te! Markforge ha collaborato con Larsen Motorsports su parti di stampa 3D integrate in un motore a turbogetto. Questo veicolo è stato in grado di sfruttare un volante ulteriormente lavorato per migliorare la manovrabilità di questo razzo in miniatura. Preparati, questo video ti lascerà a bocca aperta!

Top 3: Corso di stampa 3D: La stampa 3D esiste ormai da molti anni. È diventato più democratico ed è diventato un mezzo di produzione affidabile in molti settori. Ma sai chi è considerato il suo creatore? Per scoprire la risposta, Tech Napa svela la carriera di Charles Hull, il “padre” della stampa 3D.

TOP 4: Scheda stampata in 3D: Il videografo Ivan Mirada ci porta una mini-serie di video in cui rivela come ha realizzato una carta stampata in 3D. In esso installa lo sterzo, il telaio, il sedile e le ruote. Alla fine, gli serviranno solo i motori e i freni per completare la sua auto degna di un videogioco Mario Kart! Resta da vedere se il videografo utilizzerà anche la stampa 3D per fabbricare le parti rimanenti. Per continuare con il prossimo episodio…

Top 5: È possibile stampare in 3D il cemento armato? : Il cemento armato è un componente essenziale del settore edile. È una miscela di cemento (logico) e acciaio. Le proprietà del metallo consentono di ottenere un materiale più resistente e duraturo, ma la sua estrusione è più complicata. D’ora in poi sarà possibile stampare in 3D questo materiale. In ogni caso, questo è quanto spiega Twente Additive Manufacturing. Mito o realtà? La risposta è sotto!

