iOS 17 avrà nuove funzionalità tanto attese dagli utenti

iOS 17 potrebbe essere un aggiornamento più importante del previsto. Mark Gurman oggi ha ritirato la sua previsione di gennaio secondo cui la prossima importante versione del sistema operativo si concentrerà su correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni. Apple lo farebbe quindi di nuovo per Mac OS X Snow Leopard (2009), che ha perfezionato la versione precedente di Mac OS, per placare gli utenti stanchi dei bug.

Ad essere onesti, molti erano già contenti di questo atto intrinseco, non necessariamente visibile ovviamente, ma salvavita di stringere le viti di iOS. Ma guardone bloomberg finalmente dichiararsi le notizie Che Apple avrebbe cambiato strategia: iOS 17 (nome in codice “Dawn”) dovrebbe finalmente integrare le principali novità attese.

Gurman purtroppo non si sofferma su queste nuove funzionalità, ma sappiamo — o pensiamo di sapere — che iOS 17 getterà le basi per un sistema che consentirà l’installazione di app al di fuori dell’App Store, come richiesto dal DMA europeo.

Bloomberg afferma che Apple consentirà l’installazione di app al di fuori dell’App Store

Tuttavia, non dovresti aspettarti nulla di straordinario come la personalizzazione della schermata di blocco. ” L’obiettivo del programma è selezionare diverse caselle nell’elenco delle funzionalità più richieste dagli utenti Gorman scrive. Dicci cosa vuoi vedere in iOS 17!