Il Samsung One 6.1 arriva molto rapidamente in Francia per il vecchio Galaxy: attenzione ai dettagli

Samsung conferma che anche in Francia smartphone e tablet di fascia alta dal 2023 verranno aggiornati alla One UI 6.1 a partire dal 28 marzo. Potranno quindi sfruttare Galaxy AI.

L'aggiornamento Samsung One UI 6.1 verrà distribuito su più dispositivi a partire dal 28 marzo. Buone notizie: il brand conferma Frandroid La pubblicazione sta già preoccupando la Francia. Non dovrai aspettare ancora a lungo per sfruttare le nuove funzionalità dell'interfaccia sul tuo (relativamente) vecchio dispositivo.

Ricordiamo che One UI 6.1 (Android 14) è la versione disponibile nativamente su Galaxy S24, Galaxy S24 Plus e Galaxy S24 Ultra che dà accesso alle funzionalità Galaxy AI. Questa versione verrà implementata sui modelli della generazione precedente (aggiornata a One UI 6.0). Per scoprirlo:

Inoltre, lato tablet, l'aggiornamento arriva anche sui Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus e Tab S9 Ultra. A partire dal 28 marzo, non esitare a controllare il tuo dispositivo se risulta presente tra quelli elencati qui. Se l'aggiornamento non è disponibile immediatamente, potresti semplicemente dover attendere un po' affinché il lancio faccia il suo corso.

Due dettagli da sapere sull'aggiornamento a One UI 6.1

Questa è una buona opportunità per portare via due informazioni importanti per scoprire come vengono distribuite le funzionalità One UI 6.1 e Galaxy AI.

Non c'è il rallentatore intelligente sul Galaxy S23 FE

Tra le funzionalità Galaxy AI troviamo l'opzione per rallentare il video tramite interpolazione. Quindi, se registri a 30 o 60 fps, in pochi gesti potrai creare un effetto slow motion a 240 fps. L'intelligenza artificiale inserisce effettivamente immagini generate artificialmente tra le immagini esistenti per creare l'effetto subito rallentatore.

Una caratteristica che ricorda il DLSS 3 di Nvidia. Sappiate però che questa funzione non verrà implementata sul Galaxy S23 FE, nonostante l'arrivo della One UI 6.1.

Per alcuni tablet non è disponibile la traduzione delle chiamate

Samsung Francia avverte inoltre che la funzione Galaxy AI che consente la traduzione istantanea delle conversazioni telefoniche non sarà disponibile su tutti i tablet. Le versioni Wi-Fi di Galaxy Tab S9, S9 Plus e S9 Ultra non saranno idonee.

Immaginiamo che questa funzione abbia bisogno di una scheda SIM per funzionare. Oltre a questi elementi, su tutti i modelli compatibili saranno disponibili il fotoritocco tramite intelligenza artificiale generativa, la funzione Google Search Circle, il traduttore locale integrato, la trascrizione intelligente del registratore vocale e la parafrasi dei messaggi dalla tastiera Samsung.