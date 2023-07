Incendi, ondate di caldo e maltempo colpiscono il pianeta

(Atene) Mercurio continua ad avvicinarsi o addirittura superare i 40 gradi Celsius in diverse regioni d’Europa, soprattutto in Grecia, dove lunedì sono scoppiati diversi incendi che hanno portato all’evacuazione delle zone costiere, mentre per questo è stato registrato un nuovo record di temperatura. Il fine settimana nella Cina occidentale è stato di 52,2°C.

Marina Ravenburg



Agence France-Media



Milleduecento bambini hanno dovuto lasciare i campi estivi minacciati dalle fiamme accese dai venti impetuosi nei pressi di Loutraki, 80 chilometri a ovest di Atene.

FOTO VALERIE GACHE, AFP Un incendio a Irini, vicino a Loutraki, a circa 80 km a ovest di Atene, il 17 luglio

A Kovaras, a circa 50 km a est della capitale greca, è scoppiato un altro incendio, che si è esteso ad Avavissos, 40 km a sud-est di Atene, nella regione densamente popolata dell’Attica, e questo mentre la Grecia sta vivendo un’ondata di caldo da giovedì con picchi di oltre 44 gradi centigradi al centro del suo territorio.

A Cipro, dove le temperature dovrebbero rimanere sopra i 40 gradi Celsius fino a giovedì, un uomo di 90 anni è morto domenica e altre tre persone anziane sono state ricoverate in ospedale a causa di un colpo di calore, hanno detto le autorità.

43 gradi Celsius in Sicilia, 44 gradi nel sud della Spagna

In Italia lunedì non sono stati battuti record, con 39 gradi all’ombra a Roma. La temperatura massima di 43°C è stata registrata ad Agrigento, in Sicilia, e Taranto in Puglia, sempre a sud.

Il caldo dovrebbe raggiungere il picco martedì in Sardegna, un’isola dove la colonnina di mercurio può avvicinarsi a 48 gradi Celsius.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos



« Nous vivons au Texas et là-bas il fait vraiment chaud. On pensait échapper à la chaleur, mais, ici, il fait encore plus chaud », confie Colman Peavy, un touriste américain de 30 ans qui visite l’Italie avec sa femme Ana.

En Espagne, qui sort d’une semaine déjà étouffante, l’agence météorologique a émis une alerte orange pour lundi.

Dans la région méridionale de Murcie, on a atteint localement 44 °C, 42 près d’Alicante.

PHOTO MANU FERNANDEZ, ASSOCIATED PRESS Madrid, Espagne, le 17 juillet

La situation s’aggravera mardi puisque certains endroits se retrouveront à « 10 à 15 °C » au-dessus des normales. L’alerte passera au rouge sur l’Aragon (nord), la Catalogne (nord-est) et l’île de Majorque (est), avec 42° à 44° attendus.

L’épisode de chaleur intense doit durer jusqu’à mercredi, avant de décliner à partir de jeudi.

« Tropicalisation du climat »

En Europe, le réchauffement est deux fois plus rapide que la moyenne mondiale, notent les experts, et les pays méditerranéens en souffrent particulièrement.

« L’air chaud qui descend généralement sur le promontoire africain créant des déserts, s’est déplacé vers l’Europe. En ce sens, on peut parler d’une tropicalisation du climat », explique Claudio Cassardo, un météorologue et professeur à l’université de Turin.

« Je ne supporte pas la chaleur », confesse Marian, un chauffeur de taxi de Bucarest exposé aux températures très élevées.

« C’est pourquoi, demain j’emmène ma femme et mes enfants à la montagne », ajoute cet homme de 51 ans, regrettant « l’époque à laquelle les saisons étaient les saisons en Roumanie », où le mercure avoisine lundi les 40°.

PHOTO ANDREEA ALEXANDRU, ASSOCIATED PRESS Bucarest, Roumanie, le 17 juillet

Même son de cloche à Athènes, où Nancy Vikeli se tient en plein soleil de 9 h à 17 h pour vendre des cartes sim d’une grande compagnie de téléphone.

« Les conditions de travail sont très difficiles », admet la jeune femme. « Nous faisons souvent des pauses pour nous rafraîchir et aller à l’ombre ».

Mégafeux au Canada

Aux États-Unis, les services météo observent une vague de chaleur « oppressante » dans le sud et prévoient plusieurs records de températures.

Dans la célèbre Vallée de la Mort, en Californie, l’un des endroits les plus chauds de la planète, le thermomètre a affiché 52 °C dimanche.

Plusieurs feux très violents dans le sud de l’État ont ravagé entraîné l’évacuation de la population. Le plus important, Rabbit Fire, a brûlé quelque 3200 hectares. Il était sous contrôle à 35 % lundi matin, selon les autorités.

PHOTO RONDA CHURCHILL, AGENCE FRANCE-PRESSE Vallée de la Mort, Californie, le 16 juillet

Dans l’Arizona, la capitale Phoenix a enchaîné un 18e jour au-dessus de 43 °C, égalant son record avec encore 45 °C lundi après-midi.

« Des orages forts à violents, de fortes pluies et des inondations sont possibles dans plusieurs endroits », en particulier en Nouvelle-Angleterre, a averti le Service météo national. D’autres États sont menacés.

Au Canada, plus de dix millions d’hectares ont déjà brûlé cette année, avec 882 feux toujours actifs lundi, dont 579 considérés comme hors de contrôle, a expliqué le Centre interservices des incendies de forêt du Canada (CIFFC).

Deux pompiers sont morts en luttant contre ces mégafeux, ont déploré les autorités.

La fumée a une nouvelle fois migré vers les États-Unis, déclenchant des alertes à la qualité de l’air dans une large partie du Nord-Est américain.

Coups de chaleur au Japon et en Chine

Le Japon a émis lui des alertes aux coups de chaleur lundi pour 32 de ses 47 préfectures, qui connaissent des températures proches du record absolu de 41,1 °C atteint en 2018.

PHOTO RICHARD A. BROOKS, AGENCE FRANCE-PRESSE Tokyo, Japon, le 17 juillet

« Le climat a clairement changé. Avant, la température [dans la préfecture de Yamanashi, proche de Tokyo] Non ha mai raggiunto i 30 gradi. Ora possiamo raggiungerli facilmente”, si lamenta Tomoya Abe, 50 anni, dopo essere tornato dal campo per fuggire dal suo appartamento nella capitale “dove la temperatura può salire fino a 37 gradi Celsius”.

Questo paese sta anche affrontando forti piogge che hanno causato la morte di almeno otto persone.

Nel frattempo, domenica la Cina ha battuto un record a metà luglio, con una temperatura di 52,2 gradi Celsius nella regione arida dello Xinjiang (ovest).