Gli aspirapolvere verticali raggiungono il 40% delle vendite: sono davvero efficaci?

Quattro aspirapolvere su dieci acquistati in Belgio sono aspirapolvere appiccicosi. Poiché sono più leggeri, sono più maneggevoli degli aspirapolvere tradizionali. Ci sono molti modelli disponibili oggi. Ma qual è realmente il suo valore? È efficace quanto gli altri aspirapolvere?

In soggiorno, sulle scale, sui davanzali, Laila non poteva più fare a meno di lei. L'aspirapolvere è per lei la comodità della vita. “È ovviamente più pratico per le piccole cose di tutti i giorni.”Dice. “Ad esempio, un po' di polvere, abbiamo fatto cadere qualcosa sul pavimento. Basta togliere l'aspirapolvere invece di togliere l'aspirapolvere con cavo e collegarlo…” Negli ultimi anni, il dispositivo si è affermato sul mercato. Attualmente rappresenta il 40% delle vendite complessive di tutti gli aspirapolvere. In alcuni negozi vengono esposte decine di modelli. Sono soprattutto questi aspetti pratici ad attirare i clienti. “Fa davvero risparmiare spazio in casa.” dice Maxence, il venditore di elettrodomestici. “Ciò permette di avere un certo ambiente di lavoro e, soprattutto, di avere un aspirapolvere che sarà immediatamente disponibile quando ne avremo bisogno.”







Più facile da usare Il dispositivo è più leggero, in media da 2 a 4 kg rispetto ai 7 kg di un aspirapolvere convenzionale. Niente più cavi elettrici, niente sacchetti per la polvere, ma una manutenzione più regolare. "Il serbatoio sarà molto più piccolo."avverte Maxence. "Ma è molto facile da usare. Qui puoi vedere che con un solo clic puoi aprire il serbatoio e svuotarlo nella spazzatura." Per ottenere una potenza di aspirazione simile a quella di un aspirapolvere a cilindro, dovrai passare a una fascia di prezzo più alta. Calcola in media 100-150 euro per un aspirapolvere classico rispetto ai 200-250 euro per un aspirapolvere verticale dignitoso. "È vero che la fascia di prezzo sarà un po' più alta, dato che il costo degli ingredienti è più alto."analizza Sam, un altro venditore.













Un altro punto interessante è la durata della batteria. Un aspirapolvere verticale è più adatto per le persone che non hanno molte stanze da aspirare e che lo utilizzeranno brevemente e frequentemente. Cos'è l'autonomia? Un altro punto debole è la durata della batteria. “Ciò significa quindi che quando il tappetino funziona a piena capacità, ad esempio, durerà circa dieci minuti, mentre bisognerebbe caricarlo per almeno un'ora e 30 minuti.” Lo conferma Lisa Mello, portavoce di Test-Achats. Alcuni marchi offrono batterie intercambiabili, ma questo tipo di modello non è consigliato per un uso prolungato in aree superiori a 200 metri quadrati.