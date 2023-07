L’attività fisica è necessaria a qualsiasi età – prevenzione

Che tu sia un bambino, un adolescente, un adulto o un anziano, l’attività fisica fa bene al nostro benessere fisico e alla nostra mente. Tuttavia, ci sono ancora alcune idee sbagliate.

Lo sport è dannoso per lo sviluppo dei bambini.

Fu. Al contrario, lo sport e l’attività fisica “ragionevole” hanno un effetto positivo sullo sviluppo dei bambini. “Durante l’attività fisica, le ossa vengono stimolate dai muscoli e da piccoli impatti, come il salto o la corsa”, spiega il dott. Daniel Hardelin, MD, medico sportivo e direttore medico del Center for Sports Resource, Experience and Performance (Creps) a Font- “Romeo. Tuttavia, le ossa hanno bisogno di questo. Stimolazione per crescere naturalmente”.

Dopo una certa età, l’attività fisica è pericolosa.

Fu. « ovviamente no ! “L’attività fisica è essenziale per la salute e possiamo ancora farla a 95 anni”, afferma il professor Martin Duclos, capo del dipartimento di medicina dello sport presso l’ospedale universitario di Clermont-Ferrand. Con l’età diventa necessario un lavoro di potenziamento muscolare per contrastare la perdita muscolare. Inoltre, gli esercizi di resistenza e di equilibrio aiutano a mantenere la mobilità. “Gli adulti più anziani che si impegnano in una regolare attività fisica vivono più a lungo e sono più sani”, afferma il medico Daniel Hardelin.

L’attività fisica può ridurre lo sviluppo di alcuni tipi di cancro.

VERO. Secondo l’Alta Autorità per la Salute (HAS), l’attività fisica riduce i decessi associati ai tre tipi più comuni di cancro: seno, prostata e colon-retto. “Sappiamo anche che l’attività fisica aiuta a migliorare l’efficacia dei trattamenti contro il cancro, attraverso i suoi effetti sul morale del paziente e sulla salute generale”, aggiunge Daniel Hardelin. Migliora infatti le capacità cardiache, respiratorie e muscolari e riduce stanchezza e ansia. Infine, l’attività fisica riduce il rischio di recidiva.

Lo sport è un antidepressivo.

VERO. Lo sport è un buon modo per migliorare l’equilibrio mentale. Permette il rilascio di endorfine, che sono ormoni che generano sensazioni di benessere e aiutano a combattere il dolore e la depressione. L’attività fisica adattiva (APA)* è anche una delle terapie non farmacologiche raccomandate per la depressione. “Lo sport è anche un ottimo strumento per migliorare la fiducia in se stessi e la connessione sociale”, aggiunge il dott. Hardelin.

Dovresti svolgere circa 30 minuti di attività ogni giorno

VERO. In Francia, il Ministero della Salute raccomanda almeno 30 minuti di attività fisica al giorno (60 minuti per bambini e adolescenti), almeno 5 volte a settimana. “Ciò che conta è la regolarità”, afferma il professor Martin Duclos. Puoi allenarti 10 minuti un giorno e 1 ora il successivo, l’importante è raggiungere tra le 2:30 e le 5 ore di attività fisica nel corso della settimana “. Di conseguenza, vediamo una diminuzione delle malattie croniche e un migliore qualità della vita.

È meglio fare attività fisica a stomaco vuoto.

vero e falso. Non è consigliabile fare esercizio dopo un pasto pesante. “Durante la digestione, il sangue scorre nel tratto digestivo”, descrive il Dr. Hardelin, “Se inizi l’attività fisica allo stesso tempo, la digestione si interrompe, il che può causare disagio”. Secondo la Federazione francese di cardiologia, l’ideale è aspettare 3 in punto Dopo aver mangiato per iniziare l’attività fisica. “L’effetto dell’esercizio a stomaco vuoto sulla perdita di grasso non è stato dimostrato”, specifica Martine Duclos. D’altra parte, l’allenamento di resistenza, cioè per un periodo più lungo, migliora la capacità del corpo di fare affidamento sul grasso.

Puoi allenarti anche durante il picco di inquinamento.

VERO. È più pericoloso non fare attività fisica che farlo durante il picco di inquinamento. «A patto di non avere allergie o problemi respiratori», dice il professor Duclos. Tuttavia, «durante l’esercizio fisico, il bisogno di ossigeno è maggiore e la respirazione aumenta», avverte Daniel Hardelin. Per inalare meno sostanze inquinanti, è necessario ridurre l’intensità dello sforzo. E se possibile, state alla larga dalle zone più inquinate, per esempio andando in un parco o facendo esercizio all’interno di una palestra.

L’attività fisica disturba il sonno

VERO. “È più facile ottenere un buon sonno quando la temperatura corporea è più bassa”, afferma il dott. Hardelin. Tuttavia, l’attività fisica aumenta quest’ultimo. Anche l’effetto stimolante di una sessione sportiva serale può interferire con il sonno. Per questi motivi, è meglio evitare l’attività fisica entro 2-3 ore prima di coricarsi. Tuttavia, l’effetto dell’esercizio sul sonno varia a seconda dei diversi profili. “Alcuni andranno a correre la sera e questo li aiuterà a rilassarsi, e poi dormiranno bene. Sta a ognuno trovare la propria formula”, conclude il medico.

attività fisica adattiva, chiamata anche Salute sportiva Combina tutte le pratiche fisiche e sportive che tengono conto delle capacità dell’individuo.

Punto di vista Pr Martine Duclos, Capo del Dipartimento di Medicina dello Sport ed Esplorazione Funzionale presso l’Ospedale Universitario di Clermont-Ferrand. “Non è mai troppo tardi per fare la cosa giusta” Si consiglia di iniziare l’attività fisica il prima possibile. Dall’età di 3 anni, o anche prima, favorisce il risveglio e lo sviluppo delle capacità psicomotorie dei bambini piccoli. Guadagneranno equilibrio, coordinazione e massa muscolare e la loro crescita sarà incoraggiata. Fino a 7 anni, le attività multisport sono le più appropriate. I bambini devono provare molte cose, toccare tutto per vedere cosa gli piace. Non è necessario che si specializzino prima dei dieci anni. Non importa se cambiano sport ogni anno. L’importante è che lo pratichino e si divertano. Perché l’inattività porta al rischio di obesità e disturbi metabolici e cardiovascolari. Probabilmente peggiorerà con l’età. Per fortuna non è mai troppo tardi per compiere una buona azione, e gli effetti benefici dell’attività fisica sulla salute sono validi a tutte le età. » READ Ne manquez pas notre live événement du 17 mars sur le télescope spaziale Webb