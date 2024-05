California General Inception lancia Igniter Europe per co-stabilire la tecnologia per la salute profonda in Europa

General Inception (50 dipendenti) in California, specializzata nella co-creazione di tecnologie per la salute profonda, ha annunciato il lancio di Igniter Europe. Questa nuova entità ha sede a Caluire-et-Cuire, nella città di Lione, e continuerà sul suolo europeo la missione di General Inception che conta già più di 35 aziende create distribuite in tre divisioni: terapie mirate, ingegneria cellulare e ricerca. Strumenti per le scienze della vita.

Desiderosa di co-creare e sviluppare soluzioni innovative in oncologia, autoimmunità, malattie infiammatorie e malattie rare, Igniter Europe beneficerà dei “punti di forza dell’ecosistema delle startup europee e del sostegno finanziario del fondo francese Tech Accélération 2 France 2030, gestito per conto del paese.” Da Bpifrance, KU Leuven e Paladin Capital Group, come investitori e partner strategici.

Già cinque aziende sono certificate

Guidata da François Valenconi e Venkat Reddy, Igniter Europe supporta già cinque aziende innovative e ad alto potenziale. Tra questi spiccano Abbelight, specializzata nello sviluppo di soluzioni di analisi dei dati e strumentazione per la microscopia a super risoluzione, nonché Ennovate Pharma, che mira a sviluppare nuovi trattamenti per malattie autoimmuni e infiammatorie, e Nickl Therapeutics, che concentra i suoi sforzi di ricerca sulle sostanze naturali. cellule killer (NK). cellule natural killer) e linfociti innati, per applicare nuove terapie nella cura di tumori e malattie autoimmuni. Sostiene anche Tavira Therapeutics e GauDDi.