Non male, vero? E' C4.

La semifinale di Europa League ha regalato una serata pazzesca questo giovedì. L'Olympiacos ha fatto una buona scelta per la finale battendo Villa Park (2-4). Con otto tiri, di cui cinque in porta, i greci hanno mostrato un realismo incredibile, come l'eroe Ayoub El Kaabi, che ha segnato una tripletta (16).H29H56H). Poi Santiago Haze completò l'aggiunta (67H). L'Aston Villa torna al punteggio 2-2 grazie a Ollie Watkins (45H+1) e Moussa Diaby (52H), questa impresa sarà giudicata al Pireo giovedì prossimo.

La Fiorentina ha ottenuto una meritata vittoria sul Club Brugge (3-2). A casa, Viola Ha guidato il punteggio due volte grazie a Ricardo Sottil (5H) e Andrea Belotti (37H). I belgi però si sono rifatti ogni volta, su calcio di rigore eseguito da Hans Vanaken (17H) Poi Igor Thiago (63H). Gli italiani si sentono frustrati da molto tempo, soprattutto perché hanno giocato mezz'ora in superiorità numerica a causa dell'espulsione di Rafael Onyedika (61).H). Ma i loro sforzi sono stati ripagati nei minuti di recupero quando Mbala Nzoula ha regalato loro la vittoria e un prezioso vantaggio prima della partita di ritorno (90H+1).

Basterà non mettersi in imbarazzo a Bruges.