Turni sanitari: il nuovo test può rilevare rapidamente la sepsi – 05/02/2024 alle 22:58

Un nuovo tipo di test conferma rapidamente la sepsi

Secondo un nuovo rapporto, un nuovo test oggettivo potrebbe aiutare ad accelerare la diagnosi di sepsi pericolosa per la vita.

In generale, i medici si affidano in gran parte ai segni vitali, al giudizio clinico e alle emocolture, che possono richiedere diversi giorni, per individuare la malattia.

Il test IntelliSep, approvato negli Stati Uniti lo scorso anno per rilevare la sepsi negli adulti, fornisce informazioni sull’attivazione immunitaria e sulla stratificazione del rischio di sepsi in meno di 10 minuti, da un campione di sangue, secondo il produttore Cytovale.

“In parole povere, IntelliSep comprime i globuli bianchi e identifica le loro risposte – che differiscono tra pazienti infetti e non infetti – utilizzando una tecnologia di apprendimento automatico all’avanguardia”, spiega l’azienda sul suo sito web.

Su 1.002 pazienti con segni o sospetta infezione nei reparti di emergenza di sette ospedali, il test è stato altrettanto buono o migliore di altri indicatori clinici nell’identificare le persone che potrebbero avere sepsi e di gran lunga superiore ad altri metodi nell’escludere la sepsi. I dati sono stati pubblicati sul Journal of Academic Emergency Medicine.

Il test ha inoltre previsto la gravità delle condizioni dei pazienti, in base ai tassi di sopravvivenza, alla durata della degenza ospedaliera e all’utilizzo delle risorse ospedaliere.

“Questo studio è molto promettente in quanto rappresenta la prima misura oggettiva dell'attivazione immunitaria” per aiutare il personale del pronto soccorso a “indirizzare i pazienti potenzialmente affetti da sepsi verso il percorso di cura appropriato”, ha affermato in un rapporto il dottor Hollis O'Neill della LSU New Orleans e della LSU. dichiarazione. Lady Lake Health, che ha condotto lo studio.

Quando smettere di fumare fallisce, i piani di riserva possono funzionare

Secondo un nuovo studio fallito, il Chantix della Pfizer, un farmaco per smettere di fumare conosciuto con il nome chimico di vareniclina, è più efficace della terapia sostitutiva combinata della nicotina (CNRT) con cerotti e compresse per l'uso del tabacco.

Lo studio ha inoltre dimostrato che l’aumento della dose di vareniclina ha aiutato le persone a smettere di fumare quando il trattamento farmacologico ha fallito al primo tentativo.

Lo studio ha seguito 490 fumatori che sono stati assegnati in modo casuale a ricevere vareniclina o CNRT per sei settimane. Dopo la prima fase, coloro che non sono riusciti a smettere sono stati randomizzati per continuare, modificare o aumentare la dose del farmaco per altre sei settimane.

I fumatori che non sono riusciti a smettere di assumere vareniclina durante la prima fase di sei settimane avevano sette volte più probabilità di smettere di fumare entro la fine della seconda fase se le dosi di vareniclina venivano aumentate rispetto a se avessero continuato a seguire il piano di trattamento originale, hanno riferito i ricercatori giovedì. in JAMA. .

I pazienti che non riuscivano a smettere di fumare con il CNRT avevano il doppio delle probabilità di smettere di fumare con successo se passavano alla vareniclina rispetto a se continuavano con il CNRT.

Secondo i ricercatori, i pazienti che hanno continuato il loro regime originale o sono passati dalla vareniclina alla CRNT avevano una probabilità “vicina allo zero” di riuscire a smettere di fumare.

“Questi dati suggeriscono che continuare ad assumere lo stesso farmaco non è efficace per i fumatori che non riescono a smettere durante le prime sei settimane di trattamento”, ha affermato in una nota Paul Cencerebini dell'MD Anderson Cancer Center dell'Università del Texas.

“Il nostro studio dovrebbe incoraggiare i medici a seguire i loro pazienti fin dall’inizio del loro percorso per smettere di fumare e, se hanno difficoltà, a provare un nuovo approccio, come aumentare la dose del farmaco.

Il vaccino sperimentale potrebbe migliorare le prospettive per il glioblastoma

In un primo studio sull’uomo che ha coinvolto quattro adulti affetti da glioblastoma, il tipo di cancro al cervello più aggressivo e mortale, un vaccino mRNA ha riprogrammato rapidamente il sistema immunitario per attaccare il tumore, riferiscono i ricercatori sulla rivista Cell.

Secondo i ricercatori, la tecnologia dell’mRNA è simile a quella utilizzata nei vaccini a mRNA per il COVID-19, con due importanti differenze. Le cellule tumorali del paziente vengono utilizzate per creare un vaccino personalizzato e il meccanismo di somministrazione del vaccino è stato riprogettato.

Invece di iniettare piccole molecole di grasso individuali utilizzate per avvolgere l’RNA messaggero, il vaccino inietta gruppi di molecole che si avvolgono l’una attorno all’altra.

“Nel contesto del cancro, questi cluster allertano il sistema immunitario in un modo molto più profondo delle singole particelle”, ha detto in una dichiarazione l'autore principale, il dottor Elias Sayor dell'Università della Florida.

In ciascuno dei quattro volontari, l’RNA è stato estratto dal tumore rimosso chirurgicamente, quindi l’RNA messaggero (mRNA) – il modello di ciò che c’è all’interno di una cellula – è stato copiato e avvolto in nanoparticelle lipidiche per rendere le cellule tumorali somiglianti a un virus pericoloso. Distruggerebbe le cellule tumorali. Migliora la risposta immunitaria quando re-iniettato nel flusso sanguigno.

In meno di 48 ore, i tumori si sono trasformati dai cosiddetti tumori freddi, con una risposta immunitaria silenziosa, a tumori caldi o con una “risposta immunitaria molto attiva”, ha detto Sayor, aggiungendo che la velocità della trasformazione “è stata molto sorprendente”.

“Questo ci ha permesso di attivare molto rapidamente la parte iniziale del sistema immunitario contro questi tumori, il che è essenziale per sbloccare i postumi della risposta immunitaria”.

I ricercatori hanno riferito che, sebbene fosse trascorso troppo poco tempo per valutare i reali effetti clinici del vaccino, i pazienti sono vissuti liberi da malattia più a lungo del previsto o sono sopravvissuti più a lungo del previsto.

Il vaccino verrà quindi testato in un piccolo studio iniziale su adulti e bambini affetti da cancro al cervello.