I parlamentari vogliono costringere i nuovi medici a stabilirsi nei deserti medici

È stato presentato un disegno di legge bipartisan per combattere la desertificazione medica. La norma principale proposta dal testo: l’adattamento geografico della composizione dei medici che è un tema molto delicato nel mondo della medicina.

“La promessa di parità di salute che è alla base del nostro modello sociale è infrantaQuesta dura affermazione è esposta nella prefazioneUn disegno di legge registrato dall’Assemblea nazionale il 17 gennaioscritto per combatterecontro i deserti mediciUn testo che propone, tra le altre misure, l’obbligo per i medici di insediarsi in zone prioritarie prive di assistenza sanitaria.

c’è quello”A Parigi ci sono 33 volte più pediatri di Indre”, notano i firmatari del testo, in una colonna pubblicata l’8 gennaio Nel Giornale della domenica. Non è quindi un caso che il deputato LR Indre Nicolas Forissier sia uno dei parlamentari che hanno redatto il disegno di legge. “Ho firmato per solidarietà al lavoro collettivo che è stato fatto, anche se non ero d’accordo con tutto‘ ha confessato.

Un testo, infatti, non può davvero mettere d’accordo nessuno, anche all’interno dei profili estremamente diversi dei suoi firmatari. Pertanto, i deputati di tutti i gruppi dell’Assemblea nazionale – ad eccezione dell’Assemblea nazionale – hanno preso parte alla stesura del testo.

Nicholas Sanso, deputato comunista di Cher ed ex sindaco di Verizon, si dice: “È d’accordo al 100% con ciò che c’è nella sceneggiatura e non sempre va oltrePer lui è una questione.Buon senso“:”Se ci si trova in un’area con un elevato numero di personale, è necessario autorizzare l’installazione all’autorità amministrativa. In un’area con poche risorse, è gratuito.Quindi, il testo prevede di condizionare l’insediamento di un medico in una regione ricca di talenti alla partenza di un collega della stessa specialità.

Questa soluzione è stata citata per anni nei misteri politici e altrove, senza mai essere adottata. Per Nicolas Sanso,C’era una palese mancanza di coraggio politico perché credeva che la lobby dei medici avesse il controllo“.

“I giovani medici non vogliono essere una variabile adattiva nei deserti mediciCosì ha lanciato Franck Devolder, presidente della Confederazione dei sindacati medici francesi (CSMF) durante una conferenza stampa a settembre, in risposta alle posizioni assunte da esponenti politici, nella direzione dell’organizzazione della “struttura”.

anche se,”Lo facciamo già con notai o farmacistiMathilde Dejonquier, deputata MoDem per Loir-et-Cher, sottolinea:

Non è necessario essere un professionista della salute per dire a te stesso: “Ehi, ho tutti i dottori sulla costa occidentale e nessuno a Loir-et-Cher, è strano!” Mathilde Dejonquier, deputata Modem per Loir-et-Cher

e dopoI medici a contratto vengono ancora pagati dalla previdenza sociale, ci deve essere un concetto di servizio pubblico dietroStessa indignazione da parte di Nicolas Sanso, che lo desidera.I dottori hanno smesso di nascondersi dietro i loro mignoli“.

Al contrario, Nicolas Fourissier dice a se stesso “In allegato all’installazione gratuita per i mediciE lui ci crede La coercizione può avere effetti Si ritorce controMa per lui il testo lo èSoprattutto una regola che ci deve permettere di andare avanti“.

Quindi non è necessario che i firmatari si accordino su tutte le soluzioni purché siano d’accordo sul risultato:Ogni giorno veniamo interrogati dai nostri connazionali su questo, solo per sentirci dire che non hanno un medicocontinua il vice LR di Indre.Non c’è giorno che non ne senta parlareNicolas Sanso conferma.

Secondo l’assicurazione sanitaria, 6 milioni di francesi si ritroveranno senza un medico. Un fatto che colpisce il Centre-Val de Loire più fortemente del resto della capitale francese. Cher, Loire e OR E Loire si trovano così nella top ten tra i reparti meno favoriti dai medici, con meno di 110 medici generici contro 100. 000 residenti in queste aree. In confronto, la media nazionale è di 153 GP per 100 000 residenti.

con un aumento numero apertoSi prevede che il numero di medici qualificati aumenterà nei prossimi anni. nonostante ciò, “Sappiamo che saremo di nuovo in difficoltà fino al 2026 o 2027″.Mathilde Dejonquier prevede.

Il disegno di legge prevede, quindi, altre disposizioni per far fronte alle emergenze, come ad esempio collegare le capacità di accoglienza della scuola medica allo stato dell’offerta sanitaria sul suo territorio, disciplinare le funzioni di finanziamento pubblico per i medici stipendiati, nonché concedere il riconoscimento ai medici stranieri fuori sede Unione europea.

Tutti concordano sul fatto che, d’ora in poi, la legge dovrebbe essere presentata al Parlamento il prima possibile:

Non abbiamo più tempo per fare niente. Il ministro della Salute ignora gli altri, dicendo che i suoi predecessori non hanno fatto nulla. Ma Macron, se includiamo la sua carriera nel governo di François Hollande, è al potere da dieci anni. Non possiamo più lasciare che la gente dica: “Non siamo noi, sono gli altri”. Nicolas Sanso, deputato PCF per Cher

Sebbene Ennahda e il Ministero della Democrazia abbiano firmato il disegno di legge, non vi è alcuna garanzia che il governo approverà il testo. O anche che quest’ultimo non crolli per la sua approvazione in commissione o per gli emendamenti in seduta.