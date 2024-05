Sua moglie, la scrittrice Siri Hostveit, sostiene di essere stata “derubata della sua dignità” annunciando lei stessa la morte della scrittrice

L'autrice Siri Hostveit durante una manifestazione a sostegno di Salman Rushdie sui gradini della Biblioteca pubblica di New York a Manhattan il 19 agosto 2022. Michael M. Santiago/Getty Images tramite AFP

Siri Hustveit, la scrittrice e scrittrice americana che ha perso il marito, Paul Auster, martedì 30 aprile, ha detto giovedì di essere… “il desiderio” SU “dignità” Quando un amico della coppia lo annunciò per la prima volta Il New York Times Muore lo scrittore del New Yorker.

“Ero ingenua, ma immaginavo che sarei stata io ad annunciare la morte di mio marito, Paul Auster”.Siri Hostveit è entrata nel suo account Instagram, rivelando che a suo marito era stato diagnosticato un cancro ai polmoni nel marzo 2023.

Paul Auster, prolifico romanziere, poeta e sceneggiatore, irrompe sulla scena letteraria internazionale grazie ai suoi scritti Trilogia di New York, “È morto questa sera, a casa, circondato dai suoi cari”.Tra cui Siri Hustveit e la loro figlia Sophie Oster, che ha rivelato complicazioni dovute al cancro ai polmoni all'età di 77 anni. Il New York Times Martedì poco prima di mezzanotte, secondo un amico di famiglia, la scrittrice e giornalista americana Jackie Layden.

Siamo stati derubati di questa dignità. “Non conosco tutta la storia, ma so questo: questo è sbagliato.”M. ha denunciatoIO Hustveit, 69 anni, è autore di numerosi romanzi e articoli come Bendato et al Un'estate senza uomini.

“Anche prima che il suo corpo fosse rimosso.”

Paolo Auster lo è “La morte in casa [à Brooklyn] Nella stanza che amo, la biblioteca (…) Con noi circondato dalla sua famiglia il 30 aprile 2024 alle 18:58.identifica il poeta e filosofo su Instagram. “Ho scoperto poco dopo che anche prima che il suo corpo fosse rimosso, la notizia della sua morte si era diffusa nei media e il suo necrologio non era stato pubblicato né io, né nostra figlia Sophie, né nostro genero Spencer, né le mie sorelle. che Paolo amava tanto quanto le sue sorelle e che erano lì quando morì, ebbero il tempo di realizzare il dolore di questa perdita.protestò Siri Hostveit.

“Nessuno di noi era in grado di chiamare o inviare e-mail ai propri cari prima che iniziassero le proteste online”.Te ne pentirai.

Nel marzo 2023, Siri Hustveit ha rivelato il cancro ai polmoni di cui soffriva Paul Auster. A fine agosto, in un toccante messaggio su Instagram, accompagnato dalle foto della giovane coppia, aveva espresso il suo rammarico che suo marito non lo avesse fatto. “Lasciate il Cancro” E quello'“ormai vecchio”Mio figlio “Infanzia, gioventù, età adulta” Lui è “dietro di lui”.

“Paul non ha mai lasciato il Cancerland. Nelle parole.” [du philosophe Sören] Kierkegaard, passò dalla malattia alla morte»conclude Céré Hostveit, citando il titolo di un trattato scritto da un teologo danese dell'OttocentoH un secolo.

