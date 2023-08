Il prezzo di PS5 scende drasticamente con l’avvicinarsi dell’inizio dell’anno scolastico

La PlayStation 5 è ormai disponibile da quasi tre anni e le scorte sono ora stabili. In questo articolo troverai tutte le offerte attualmente disponibili per Sony PS5.

PlayStation 5 è stata lanciata alla fine del 2020, ed è ancora un dispositivo molto desiderabile, e la sua domanda è ancora molto maggiore dell’offerta; Purtroppo per il grande pubblico. Tuttavia, a volte ci sono stock PS5 che compaiono occasionalmente in diversi negozi online e i rifornimenti avvengono più frequentemente di prima. Quindi in questo articolo troverai tutte le offerte attuali del dispositivo Sony.

Originariamente a 499 euro, la PS5 di Sony è salita di prezzo (549 euro per PlayStation 5 e 449 euro per la versione digitale), ma ora la si trova più spesso con una promozione man mano che si diffondono voci sul modello slim. Centralina.

Dove trovi la PS5 oggi?

PlayStation 5 Standard Edition (con unità disco) disponibile oggi In vendita a 474,99 euro Molti e-merchant hanno: AmazzoniaE Fnack et al micromania.

C’è anche un controller DualSense in vendita Meno di 50 euro in micromania.

Dove trovi la PS5 in stock?

Il classico per PlayStation 5 è ora in vendita a € 549 e l’edizione digitale (senza lettore Blu-ray) a € 449. Nella tabella sottostante, troverai l’elenco dei commercianti che offrono PS5 in stock.

Dove comprare

Sony Playstation 5 al miglior prezzo?

Dove comprare

Sony PlayStation 5 Digital Edition al miglior prezzo?

PS5: una vera console di nuova generazione

La PlayStation 5 è la nuova console di Sony, che offre un design completamente diverso rispetto alla generazione precedente, con cover intercambiabili e un controller completamente nuovo. Hai finito con il tuo DualShock, ora inseriscilo nel tuo DualSense. Questo controller si adatta meglio alla forma delle mani, mantiene l’allineamento degli stick analogici e soprattutto offre nuove funzionalità, come trigger adattivi o vibrazioni tattili, che rappresentano Cambio di gioco Per migliorare l’immersione nel gioco. L’autonomia non è stata migliorata, ma la console si ricarica più velocemente di prima grazie alla sua porta USB-C.

In termini di scheda tecnica, troviamo una potenza di 10 TeraFLOP grazie all’architettura RDNA 2 di AMD, con il potenziale per eseguire giochi fino a 8K a seconda di ciò che viene visualizzato sulla confezione della console. Ad ogni modo, la maggior parte dei giochi del momento gira in 4K a 30 o 60 fotogrammi al secondo, fino a 120 a seconda del titolo e se si dispone di una TV compatibile. Inoltre, la PS5 è stata recentemente aggiornata per migliorare la qualità visiva consentendo ora VRR (Variable Refresh Rate).

Tutto è stato ridisegnato per la nuova console di Sony, fino all’interfaccia, che è molto diversa da quella della PS4. Vediamo un nuovo design elegante, nuove funzionalità della community e soprattutto l’integrazione del PlayStation Store. PS+ occupa un posto molto speciale lì, poiché l’abbonamento si è evoluto in una sorta di Game Pass a diversi livelli (base/aggiuntivo/premium). Permette di godere di una libreria di giochi completa, da PS1 a PS5, compresa anche PSP, oltre alla possibilità di giocare in streaming, a seconda dei titoli.

Per saperne di più, puoi leggere la nostra recensione completa su PlayStation 5.

Lian YouTubeIscriviti a Frandroid

Per scoprire di più sull’affascinante mondo dei videogiochi, vi invitiamo ora a fare riferimento alla nostra guida alle migliori console del 2023.

Alcuni dei collegamenti in questo articolo sono affiliati. Spiegheremo tutto qui.



Per seguirci, vi invitiamo a Scarica la nostra app per Android e iOS. Puoi leggere i nostri articoli e profili e guardare gli ultimi video su YouTube.