Google Maps è sempre più compatibile con le auto elettriche

Negli ultimi anni il settore dei veicoli elettrici è cresciuto in maniera esponenziale, grazie in particolare alle diverse case automobilistiche che hanno rinnovato il proprio mercato con diversi modelli di veicoli elettrici. Con i tempi che cambiano, anche le app e i servizi relativi all’automotive devono adattarsi. Tra questi troviamo Google Maps, il popolare servizio di navigazione di Google che riceve interessanti novità per chi viaggia in auto elettrica. Dopo che le stazioni di ricarica saranno implementate come punti di interesse per la versione Android Auto di Maps, verranno resi disponibili maggiori dettagli su come le mappe includono i veicoli elettrici. La portavoce di Google Pearl Shaw ha delineato le innovazioni che rendono Google Maps sempre più adatto ai veicoli elettrici. Ovviamente tutto ruota attorno alle colonnine di ricarica, che si presenteranno come punti di interesse nel caso in cui si definisca veicolo elettrico un veicolo adibito agli spostamenti. Ovviamente, le stazioni di servizio non verranno mostrate. Altre caratteristiche che vengono con questo:

– Disponibilità della porta di ricarica in tempo reale: basta cercare “stazioni di ricarica per veicoli elettrici” in Google Maps e vedrai la disponibilità della porta di ricarica in tempo reale nelle stazioni vicine.

– Filtri per scegliere le stazioni di ricarica in base alla velocità visualizzata. Una funzione molto utile per chi ha bisogno di un’elevata potenza di ricarica, e ha un’auto che la supporta.

– Filtri per la scelta delle stazioni di ricarica per tipo di presa.

– Aggiungi stazioni per programmare una ricarica in base alla distanza totale percorsa.

– Le stazioni di ricarica vengono visualizzate anche nei risultati di ricerca di Google Maps.

Così, con queste nuove funzionalità, Google aggiorna sempre più le proprie mappe e sta al passo con i tempi, facendo risparmiare molto tempo a chi viaggia in auto elettrica utilizzando il servizio Google.