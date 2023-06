Perché Apple vende ancora iPhone 12?

Apple vuole soddisfare l’intero gruppo di consumatori. Scopri perché l’azienda di Cupertino continua a vendere iPhone 12.

Nonostante l’arrivo di modelli più recenti come iPhone 13 e iPhone 14, Apple continua a vendere l’iPhone 12, che ha quasi tre anni. Ti chiedi perché. La risposta è semplice: Pubblicazione.

IL Pubblicazione È una grande strategia aziendale resa popolare negli anni ’70 e Apple l’ha utilizzata per anni per aumentare le vendite e soddisfare tutti i tipi di clienti. Come funziona ? Apple crea un prodotto di base e poi lo rilascia in diverse versioni a prezzi diversi.

Strategia ben congegnata

Prendi l’iPod come esempio. Quando è stato rilasciato, c’era un modello con 5 GB di spazio di archiviazione e un altro con il doppio, per ulteriori € 150. Due copie per due prezzi. In questo modo, Apple può attrarre clienti disposti a spendere di più fornendo un’opzione più economica per chi ha un budget ridotto.

Lo stesso principio si applica all’iPhone. Con modelli come l’iPhone 14 che vanno da € 1.019 a € 1.409, Apple sa che esiste una quota di mercato per gli smartphone a prezzi accessibili. È qui che entra in gioco l’iPhone SE. Per soli $ 559, puoi ottenere un’esperienza iOS a metà del prezzo dell’iPhone 14. Certo, alcuni componenti potrebbero sembrare un po’ datati, ma questa è un’opzione intelligente per coloro che vogliono un iPhone senza spendere una fortuna.

Qualcosa per ogni budget

E per chi ha un budget di poco superiore a $ 559, Apple offre l’iPhone 12. A $ 809, ottieni un display senza bordi più grande, riconoscimento facciale FaceID e altro ancora. È un’ottima alternativa all’iPhone 14, senza dover pagare il massimo del dollaro.

Continuando a vendere modelli di punta più vecchi, Apple è stata in grado di raggiungere un pubblico più ampio e aumentare le entrate. I costi di produzione diminuiscono nel tempo, consentendo ad Apple di abbassare i prezzi sui modelli più vecchi pur offrendo una gamma di opzioni per tutte le tasche.

Quindi, se sei pronto a investire nell’ultimo modello di fascia alta o stai cercando un’opzione più conveniente, Apple ti copre. Grazie a PubblicazioneHanno trovato la chiave per conquistare tutti i budget e offrirti l’esperienza iOS che meriti, senza spendere troppo.

