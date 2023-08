Il nuovo trailer di NEO BERLIN 2087 scambia i suoi orgasmi con una sfocatura disgustosa

Lo abbiamo scoperto lo scorso aprile con un video di presentazione che è saltato orribilmente, Nuova Berlino 2087 Ci regala un nuovo trailer per raccontarci di più sulla sua storia. E se gli idioti sembrano essere scomparsi, ora tutto è immerso in un’orribile sfocatura, e forse l’unica soluzione per far funzionare il gioco sull’hardware di destinazione: PlayStation 5. Va bene usare Unreal 5 e senza dubbio le ultime tecnologie di rendering della luce, ma non arriva senza un costo in termini di risorse…

Come promemoria, gli sviluppatori hanno annunciato che il gioco sarà ricco di molti stili di gioco diversi, come indagini, giochi di ruolo e, naturalmente, uno sparatutto in terza o in prima persona. Ma in realtà non consideriamo questa buona notizia, perché come diciamo a casa, Chi perde tutto perde… Va anche detto che la direzione artistica è senz’anima ei nemici sono meno attraenti dei manichini dei crash test, il che non ci incoraggia davvero a preoccuparci del progetto. Soprattutto perché sembra essere soprattutto uno sviluppatore per la console Sony, e quindi le esigenze e gli obiettivi a volte sono lontani da quelli del PC Master Race.

Nuova Berlino 2087 È previsto per il 2024 e ancoraPagina Steamche puoi aggiungere alla tua lista dei desideri, se è tutto ciò che devi fare.