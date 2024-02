Il Giappone manda nello spazio il suo nuovo razzo H3

Dopo due primi fallimenti lo scorso anno, il nuovo razzo giapponese H3 è decollato con successo sabato, un successo importante per il Giappone che fa molto affidamento su questo lanciarazzi pesante per rimanere indipendente e competitivo nel settore spaziale.

Il razzo è decollato come previsto alle 9:23 ora locale (12:23 GMT) dalla base spaziale giapponese di Tanegashima, nel sud-ovest dell'arcipelago giapponese, ed è stato “messo in orbita” pochi minuti dopo, ha detto una fonte. . Lo ha detto all'AFP un funzionario dell'agenzia spaziale giapponese JAXA.

Questo successo arriva dopo il successo di SLIM (Smart Lander for Investigating Moon), una piccola macchina appartenente a Jaxa che è riuscita ad atterrare sulla superficie della Luna proprio il mese scorso, un risultato storico per il Giappone.

L'H3, un'imponente piattaforma di lancio alta 63 metri e pesante 574 tonnellate escluso il carico utile, dovrebbe consentire al Giappone di garantire voli spaziali più frequenti (circa sei volte l'anno), ma anche essere meno costoso, per competere con lanciatori stranieri come il Falcon 9 di il settore privato. Azienda americana SpaceX.

La domanda globale di lanci spaziali a basso costo è in forte espansione e la concorrenza in questo campo è in aumento.

La reputazione di JAXA per l'elevata affidabilità dei voli è stata finora danneggiata dalle battute d'arresto del suo programma H3.

Nel febbraio 2023, questa macchina, sviluppata in collaborazione con il gruppo giapponese Mitsubishi Heavy Industries (MHI), non è riuscita a decollare a causa di un problema con l'accensione dei suoi booster.

Poi, durante un secondo tentativo lo scorso marzo, il razzo è inizialmente decollato con successo, prima di deviare dalla rotta a causa di un malfunzionamento dei motori del secondo stadio. La JAXA ha dovuto distruggerlo durante il volo.

Questi fallimenti hanno avuto l’effetto di rinviare diverse missioni spaziali della JAXA, inclusa la missione MMX per l’esplorazione delle lune di Marte (in collaborazione con la NASA, l’Agenzia spaziale europea, Francia e Germania), che ora è stata ufficialmente rinviata al 2026.

Inoltre, anche la missione del piccolo lanciatore della JAXA, Epsilon, è fallita poco dopo il suo decollo nel 2022.

– Molteplici aree di applicazione –

L'H3 dovrebbe consentire al Giappone di “mantenere il suo accesso indipendente allo spazio”, secondo Jaxa, il cui precedente bombardiere pesante, l'H-IIA, che iniziò la sua carriera nel 2001, è giunto alla fine della sua carriera.

L’astronomo britannico Adrian Michael Cruz, intervistato dall’AFP questa settimana, afferma che “il Giappone è un paese relativamente piccolo che sta implementando da solo importanti programmi spaziali”, ma ha ancora “grandi ambizioni per l’esplorazione spaziale”.

Poiché “i carichi spaziali diventano sempre più pesanti”, abbiamo bisogno di macchine “sempre più potenti”, aggiunge questo professore emerito di astrofisica all’Università di Birmingham nel Regno Unito.

Capace di trasportare fino a 6 tonnellate di carico utile in orbite diverse, l'H3 dovrebbe avere applicazioni in diversi campi: satelliti per comunicazioni, meteorologia e persino ricerca scientifica.

Forse il Giappone potrà utilizzarlo in futuro per garantire la propria difesa, in un momento in cui le tensioni geopolitiche nella regione Asia-Pacifico sono elevate, soprattutto alla luce del programma nucleare e dei test missilistici e satellitari condotti dalla Corea del Nord. Viaggio in mare.

La missione di sabato ha lo scopo principale di dimostrare l'operatività dell'H3, ma la macchina trasporta anche due piccoli satelliti per l'osservazione della Terra.

Come il razzo Falcon 9 di SpaceX, l'H3 non è un lanciatore riutilizzabile, ma il suo vantaggio risiede altrove.

“Il razzo H3 è dotato di un motore di primo stadio unico e innovativo che fornisce una propulsione maggiore” rispetto ad altri razzi ad alta tecnologia, ha spiegato all'AFP Michelle Trinity, direttrice del Melbourne Space Laboratory in Australia.

“Il decollo il più rapidamente possibile consente ai motori del secondo stadio di essere più efficienti nell’allontanare i veicoli spaziali dalla Terra”, aggiunge.

Questo lanciamissili “ha il potenziale per essere il missile più economico per tali missioni”, secondo Trinity.