Mark Zuckerberg si sta preparando per l'apocalisse con una scorta segreta del valore di oltre 100 milioni di dollari

Sopravvive

Il CEO di Meta non ha intenzione di girare il pollice sulla direzione in cui sta andando il mondo. Chiaramente preoccupato per il futuro del pianeta (e del suo), il miliardario ha avviato un progetto segreto da 100 milioni di dollari, secondo Cablato. Questo denaro gli permette di costruire un bunker molto lussuoso sull'isola hawaiana di Kauai. Decine di edifici e due palazzi contengono almeno 30 camere da letto e 30 bagni. Sono tutti collegati da un tunnel che conduce ad un rifugio sotterraneo di oltre 400 metri quadrati resistente alle esplosioni. Zuckerberg è determinato a restare “Il collasso sociale che ha contribuito a creare”.Nelle parole del teorico Douglas Rushkoff.

Il milionario americano Brian Johnson condivide la sua passione per la sopravvivenza con Mark Zuckerberg. Alla ricerca dell'immortalità, l'uomo d'affari quarantacinquenne cerca di fermare il naturale invecchiamento del suo corpo imponendo uno stile di vita rigoroso. Inoltre, si sottopone a procedure chirurgiche che gli permettono di “ringiovanire” i suoi organi invecchiati. Il che lo ha reso 5 anni più giovane. “Siamo riusciti a rallentare il mio tasso di invecchiamento del 25%. È molto emozionante e molto più di quanto ci aspettassimo“, dice la cavia. In totale, spende più di 2 milioni di dollari (1,86 milioni di euro) all'anno per finanziare la ristrutturazione.

Conquistare lo spazio

Un'altra passione quando si è molto ricchi è la conquista dello spazio. Elon Musk e Jeff Bezos non lesinano quando si tratta di oltrepassare i limiti della plausibilità in quest'area. Uno vuole colonizzare Marte e l'altro invia navette ricreative nello spazio per…“Democratizzare la conquista dello spazio”. La loro ricerca delle stelle è degna della definizione di eresia: un desiderio volubile e talvolta irragionevole.

Quasi vent’anni fa, questi due uomini, tra le persone più ricche del mondo, erano impegnati in una battaglia da un miliardo di dollari per conquistare lo spazio. Oggi SpaceX ha un valore di oltre 100 miliardi di dollari. Confrontando il numero di lanci di SpaceX e il loro prezzo stimato, le vendite del gruppo raggiungeranno 1,2 miliardi di dollari nel 2020, stima per il quotidiano Pierre Lionet. Sfide. Pertanto, il valore dell'azienda di Elon Musk è più di 83 volte il suo volume di vendite!

SpaceX sul punto di monopolizzare lo spazio? “Di tutti i satelliti operativi, il 35% è di proprietà di un uomo, Elon Musk”.

Da parte di Blue Origin, Jeff Bezos ha detto di volere “Convertire i profitti di Amazon in viaggi spaziali. L'azienda è stata sostenuta da un olandese di 18 anni, Oliver Daemen, per un importo di 28 milioni di dollari nel 2021. Questa somma esorbitante ha permesso a questo turista di accompagnare Bezos nello spazio per 10 minuti e ad un'altitudine fino a 100 chilometri. Il miliardario americano non ha sbagliato a ringraziarlo“Ogni dipendente di Amazon e ogni consumatore di Amazon.” Per rendere possibile questo primo volo spaziale. Da allora, Blue Origin ha perseguito piani per lanciare satelliti nello spazio, investendo l’anno scorso 120 milioni di dollari per costruire un impianto di assemblaggio di satelliti in Florida.

A volte queste passioni hanno un beneficio pubblico. I satelliti Starlink di Elon Musk forniscono un accesso stabile a Internet via satellite dal 2018. Oggi Starlink è pienamente operativo e consente in particolare all'esercito ucraino di coordinare le sue operazioni.

Il “lusso tranquillo”

I grandi nomi della tecnologia non dedicano tutto il loro denaro alle invasioni spaziali o ai bunker di sopravvivenza, ma anche al loro stile di abbigliamento. Mark Zuckerberg, ad esempio, è noto per il suo look molto sobrio: maglietta semplice, jeans e scarpe da ginnastica. Le sue famose camicie sono in realtà camicie personalizzate disegnate da Brunello Cucinelli, un designer che vende camicie simili, non personalizzate, per 650 dollari l'una. Ricordiamo anche Steve Jobs e i suoi maglioni dolcevita neri, originari del Giappone e venduti da Issey Miyake al prezzo di 330 euro.

Nawras L'idea è che per strada non verrai notato subito. È la moda della distinzione attraverso l’apprezzamento.

Questo look sofisticato fa parte di un fenomeno della moda chiamato “lusso tranquillo”. Questo stile favorisce la classe alta, che richiede sobrietà. “Queste sono tonalità neutre, beige, grigie, nere e blu scuro. Sono pezzi molto semplici e fluidi, senza grandi spalle. L'idea è che per strada non verrai notato subito. È la moda della distinzione attraverso l’apprezzamento“, ha spiegato a France Inter Alexandre Sanson, capo dei dipartimenti di alta moda e creatività contemporanea del Palais Galliera, il museo della moda di Parigi. In questo modo, solo i ricchi riconoscono il valore degli abiti che indossano.

Altri individui ricchi sono meno logici quando si tratta di “avere un bell’aspetto”. Ad esempio, Kim Kardashian si è regalata un trucco da 150.000 dollari in occasione del suo matrimonio con Kris Humphries. Il sorriso di Tom Cruise costa $ 1.000 per dente (o faccette in porcellana). All'età di sei anni, sua figlia collezionava ballerine e scarpe col tacco alto e aveva una scarpiera del valore di oltre $ 150.000. All'età di 53 anni, Madonna spendeva 10.000 dollari al mese per pagare un allenatore e mantenere il corpo dei suoi sogni. Rihanna si prende cura dei suoi capelli per circa 18.000 dollari a settimana. ““buttare soldi in giro”Loro hanno detto.