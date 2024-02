Nuova regola: Diablo 4 sarà presto disponibile su Xbox Game Pass, ma c'è un piccolo dettaglio di cui tenere conto!

Diablo IV dovrebbe arrivare presto su Game Pass, ma bisognerà necessariamente sottoscrivere offerte specifiche per poter sferrare un assalto agli Inferi.

Diablo IV è in arrivo su Game Pass

Molte speculazioni hanno circondato Xbox nelle ultime settimane. Secondo alcune indiscrezioni, il colosso dei videogiochi vorrebbe rivedere la propria strategia e offrire diverse importanti esclusive sugli ecosistemi concorrenti. Voci parzialmente fondate Ciò è stato più o meno confermato dallo stesso Phil Spencer nel suo intervento il 15 febbraio. Così, il presidente del brand ha annunciato l'arrivo di quattro offerte esclusive sui nuovi dispositivi, che però sono state subito cancellate Campo stellare E la prossima partita indiana Jones.

Quindi non sappiamo ancora quali esclusive siano coinvolte. Tuttavia, Xbox ha fornito anche notizie sul suo Game Pass. Come previsto, il popolare pass dell'azienda riceverà presto i giochi Activision-Blizzard. Il primo ad entrare in questo catalogo è Diablo IV. La parte finale dell'epopea più famosa di Blizzard sarà disponibile il 28 marzo su Game Pass. Ma non per tutti gli abbonati

Una gita designata per alcuni partecipanti

È stata la responsabile di Xbox Sarah Bond ad annunciare la notizia durante un live streaming giovedì scorso: Diablo IV si prepara a scatenare le fiamme dell'Inferno su Game Pass. Il popolare gioco hack'n'slash sarà disponibile il 28 marzo, ma non per tutti. Come accennato il bordo“Il direttore delle comunicazioni Carey Perez ha voluto fare chiarezza e ha specificato che Diablo IV sarà disponibile per tutti gli abbonati a Game Pass.”Ad eccezione degli abbonati a Game Pass Core“.

Un abbonamento Xbox Game Pass Core è compatibile con l'offerta di inserimento nel catalogo. Al prezzo di 6,99€, l'offerta include l'accesso ai servizi multiplayer su console, oltre alla possibilità di giocare a diversi giochi, come

Morte eterna O Insultato 2. Una proposta più che allettante, ma non conterrà Diablo IV. Se vuoi addentrarti nel mondo di Sanctuary, dovrai abbonarti alle offerte Classic o Ultimate, offerte rispettivamente a € 9,99 e € 14,99.