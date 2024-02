Apple sta affrontando un'ondata di ritorni per le sue cuffie Vision Pro!

Il soufflé è già pronto? Mentre l'Apple Vision Pro è il primo visore per realtà mista del gigante dei giochi Silicon ValleySilicon ValleyÈ fuori servizio solo da due settimane e i primi clienti hanno già iniziato a restituire i loro prodotti all'azienda.

In particolare: disagio, responsabile, secondo alcuni utenti, di mal di testa, nausea e DoloreDolore Lenti a contattoLenti a contatto.

È un vero duro colpo per Apple, che ha annunciato in pompa magna di aver sviluppato queste cuffie per diversi anni e di metterle ora in vendita per la cifra significativa di 3.500 dollari. Questo prezzo è stato completamente spiegato finora indipendenzaindipendenza Per il prodotto, che teoricamente permette di utilizzarlo ovunque, senza doverlo collegare a un computer, ma non è più giustificato per la sua scomodità che non gli consente di essere redditizio.

Un grande successo a pochi mesi dal lancio delle cuffie Sony

Apple non ha ancora annunciato il numero dei resi: difficile quindi valutare l'entità di questo fenomeno, ma l'azienda può consolarsi dal fatto che gli utenti abbiano comunque espresso l'intenzione di provare le future versioni di Vision Pro.

Senza contare su Sony, che ha sorpreso il mondo della tecnologia approfittando del CES 2024 per annunciare il lancio entro la fine dell'anno di un visore autonomo con prestazioni simili ed ergonomia particolarmente elegante… al punto da applicare un ventilatore melamela ?