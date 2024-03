Una famiglia dispersa in montagna è stata salvata grazie a un iPhone

Dopo aver trascorso diverse ore al freddo e grazie all'iPhone 15, una famiglia è stata ritrovata su una montagna americana. Dimostrazione dell'utilità del servizio “SOS via satellite”.

Apple aveva sicuramente ragione quando ha aggiunto la funzionalità “SOS satellitare” all’iPhone 14s l’anno scorso. L'ultima prova è molto recente, del resto Una famiglia di escursionisti americaniSono partito per il fine settimana per godermi un bel sentiero vecchio stile sui ripidi pendii del Mount Hood dell'Oregon, a 3.426 metri sul livello del mare.

Dopo diverse ore di cammino e di notte, la famiglia si è persa e ha dovuto aspettare al freddo l'arrivo dei soccorsi. Tuttavia, senza copertura di rete, avevano un solo modo per contattare l’ufficio dello sceriffo: il loro iPhone 15. Alle 19:30, lo sceriffo della contea di Clackamas ha ricevuto la prima richiesta di aiuto.

Tuttavia, la famiglia ha dovuto aspettare diverse ore al freddo prima che arrivassero i soccorsi, il che ha complicato notevolmente i loro spostamenti. La famiglia composta da quattro adulti e due bambini è stata ritrovata solo la mattina ed è in costante contatto con i servizi di emergenza utilizzando un iPhone 15.

Questa è un'ottima prova dell'utilità di questa funzione dell'iPhone. Apple consente al dispositivo di trasmettere informazioni importanti ai servizi di emergenza, come posizione, identità o informazioni sanitarie.

_

Segui il Belgio su iPhone Facebook, Youtube et al Instagram Per non perdere nessuna delle buone notizie, dei test e delle offerte.

Ricevi le nostre ultime notizie direttamente sul tuo WhatsApp iscrivendoti a Il nostro canale.