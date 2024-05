La Commissione europea affitta gli “uffici più verdi di Bruxelles” in Avenue de Tervuren

Il complesso si trova lungo Tervueren Street e vuole essere un “Molto elegante e durevole“Rispettare gli standard energetici e di sostenibilità”eccezionale“, afferma Colmont in un comunicato stampa. Inoltre, quest'ultima ha anche tenuto conto dei requisiti della circolare. Secondo lui, questa raccolta dimostra “L’interesse di un progetto di ufficio sostenibile alle porte della regione europea.“

Concentrarsi sul benessere

Il promotore, che ha sede a Bruxelles e Hasselt, dove ha anche uffici, prosegue spiegando di essere all'interno “Non solo per la sostenibilità ma anche per la salute e il benessere.“Montgomery Park rappresenta circa 24.000 metri quadrati di uffici, spazi di coworking e strutture sportive Al centro del progetto è previsto un parco centrale e privato di 5.000 metri quadrati che, date le sue dimensioni, porterà freschezza al quartiere. .”Con una progettazione incentrata su un ambiente di lavoro salubre che comprende spazi di lavoro all'aperto, terrazze interne ai piani degli uffici, spazi per riunioni, impianti sportivi e parcheggio per biciclette al piano terra, è stata posta la massima enfasi possibile sul benessere dei dipendenti in loco. .“, sviluppa Colmont.

Inoltre, il progetto comprende diversi spazi commerciali, un'area per servizi per gruppi, 263 posti per biciclette e 237 posti per auto.

Certificazioni più elevate

Gli edifici sono carbon neutral e costruiti con materiali a basso impatto ambientale. “Il progetto è di natura molto circolareaggiunge il promotore. L’acqua piovana e i materiali da costruzione vengono conservati e riutilizzati ove possibile.“

Basta avere un certificato PEB con grado A ma anche “Punteggi massimi per diverse certificazioni di sostenibilità riconosciute a livello internazionale: BREEAM (eccezionale), WELL (platino), DGNB (platino)“, accoglie Colmont, sottolineando che “Montgomery Parc è quindi il primo progetto di uffici in Belgio ad ottenere i migliori risultati per queste tre certificazioni.“

Cooperazione a lungo termine

L'arrivo della Commissione Europea tra le sue mura non manca di compiacere lo sviluppatore. “Ovviamente siamo molto orgogliosi che la Commissione Europea stia realizzando le sue ambizioni di sostenibilità con il progetto Colmont nella capitale europea.dichiarazioni di Tom Dekkers, CEO di Colmont, citate nel comunicato stampa. Siamo lieti di aiutare la Commissione Europea a riaffermare la sua posizione a Bruxelles attraverso un accordo a lungo termine a Montgomery Park. È bello vedere questa organizzazione mettere in primo piano la sostenibilità e il benessere dei dipendenti nella ricerca di nuovi spazi per uffici per i propri dipendenti.“