WhatsApp è vittima di un problema tecnico

Un bug impedisce l'invio di video sulla versione Android di WhatsApp. Fortunatamente per tutti gli interessati, Meta ha già pubblicato una correzione.

Se riscontri problemi nell'invio di foto su WhatsApp, il miglior consiglio che possiamo darti è aggiornare l'app. In realtà il difetto è stato smascherato da molti Reclami su Reddit Oggi l'applicazione è disponibile nella sua versione Android, come abbiamo spiegato 9to5Google. Per le persone interessate, quando tentano di inviare un video viene visualizzato un messaggio: “Impossibile inviare questo video. Scegli un altro video e riprova. » Naturalmente è inutile provare a inviare un altro messaggio: semplicemente non funziona… Tuttavia le immagini non vengono influenzate.

Fortunatamente Meta sembra aver risolto il problema in tempi rapidi, quindi una soluzione esiste già: WhatsApp v2.24.9.71, che dovrai quindi installare dal Google Store per porre fine al problema se sei interessato.

È bene precisare che non tutti i dispositivi Android sono interessati dal bug che compare solo su alcuni dispositivi, anche se non esistono regole specifiche riguardanti i modelli interessati. Il problema riguarderà anche le versioni beta di WhatsApp, ma è disponibile anche un aggiornamento minore che dovrebbe risolvere il problema…

_

Segui Geco su Facebook, Youtube E Instagram per non perdere nessuna bella notizia, quiz e offerta.

Ricevi le nostre ultime notizie direttamente sul tuo WhatsApp iscrivendoti a Il nostro canale.