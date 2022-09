I giochi di sesso non sono più tabù e fanno parte della nostra vita quotidiana: alcuni personaggi sono presenti in questi giochi solo per divertimento

Non più arrossire quando acquisti un sex toy. I giochi per adulti sono diventati cose quotidiane come qualsiasi altra cosa, al punto da imporsi in settori inaspettati. La fonte del piacere, il gioco del sesso (finalmente) corrisponde a un’età che mette al primo posto il benessere e la felicità.

un Uno studio di Ifop Nel 2020 è stato rivelato che più della metà dei francesi aveva effettivamente utilizzato un sex toy, rispetto al 16% nel 2009 e al 7% nel 1992. Che siano destinati al divertimento di donne, uomini o coppie, i giocattoli sessuali sono ora parte integrante parte della nostra vita quotidiana, avendo trovato il suo posto in molte case in tutto il mondo. Non contenti di vedere svanire i tabù che li circondavano negli ultimi anni, i sex toys sono persino riusciti a essere all’altezza del rango di giocattoli molto ricercati, che ovviamente significano divertimento, ma anche lusso. Una scommessa tutt’altro che vincente.







Un ponte di totale bellezza

Non stupirti di scoprire una sezione dedicata ai vibratori nei tuoi negozi di bellezza preferiti. Mentre Sephora e Nosebe offrono già alcuni modelli di vibratori, il rivenditore americano Ulta Beauty ha appena avuto successo rilasciando un’impressionante linea di giocattoli sessuali e altri articoli interamente dedicati al piacere sessuale. Prodotti che si trovano semplicemente nella categoria “Bagno e Corpo”, poi “Cura e Benessere della Persona”, sotto il nome “Benessere Intimo”.

Nome non scelto a caso, i sex toys sono ormai considerati un aspetto della bellezza complessiva, che è ancora imitato in tutto il mondo. Kate Moss Non ha lanciato il suo marchio a metà strada tra lusso e bellezza? Prendersi cura di sé nel 2022 non significa più solo mettere in atto una routine di bellezza efficace. Si tratta di guardare alla bellezza nel suo insieme. Alimentazione, sport, massaggi e… piacere sessuale sono tra le componenti di questo nuovo tipo di concept che cattura sensazioni ed emozioni tanto quanto la bellezza esteriore. Una delle cose che contribuisce alla divulgazione dei giochi per adulti, se non al loro successo.

Il risultato, da Ulta Beauty, è ora possibile avere vibratori, lubrificanti e altri accessori intimi, oltre a mascara, fondotinta, crema da giorno o maschera per capelli. Il gioco del sesso è già diventato un oggetto quotidiano come nient’altro.

Seduzione estetica

Il design dei sex toy si è evoluto in modo significativo negli ultimi decenni, contribuendo a cambiarne l’immagine. Rompi l’oggetto cupo, disponibile in colori e materiali freddi, per fare spazio a giocattoli dai colori sgargianti, a volte abbinati ad oggetti decorativi che si possono trovare in qualsiasi casa. E se i vibratori non sono in bella vista, molti uomini e donne non li nascondono più in fondo alle scale. E l’ultimo entusiasmo nel settore della moda e del design deve confermare questi accessori intimi nelle nostre case.

Lo scorso gennaio, durante la Haute Couture Week a Parigi, A casa sull’Aura Tout Vu Non ha esitato a presentare una collezione di giocattoli sessuali di lusso e borse di gioielli abbinati, in associazione con LELO. Il primo che si è affrettato a dare idee agli altri. Meno di tre mesi dopo, è diventato un marchio di prêt-à-porter Diesel si è concessa un divertimento intimo, offre un’interpretazione artistica di due degli stessi prodotti cult di LELO. Due iniziative che hanno contribuito a sollevare eventuali tabù recenti su questi giocattoli sessuali. La rivoluzione è appena iniziata.

Per la prima volta in quasi 30 anni, la presentazione di Première Classe, vero riferimento in fatto di moda e accessori, vedrà protagonista un marchio di sex toys, Puissante, dal 30 settembre al 3 ottobre, nel cuore del Jardin des Tuileries . Nel frattempo, il marchio LELO è così deciso a rendere il sex toy essenziale per la nostra vita, che parla di essere presente alla fiera Maison & Objet, fino al 12 settembre, per presentare i suoi ormai popolari accessori intimi a 90.000 previsti. visitatori. Basta spingere il gioco del sesso una volta per tutte al rango di un culto e di un essere essenziale.