Oltre 100€ di sconto su iPhone 13 su MediaMarkt!

iPhone 13 di Apple, uno degli iPhone più potenti?

design e prestazioni, telefono 13 Ha tutto per accontentare! Poiché la qualità visiva è un punto importante, Apple ha dotato il suo iPhone di un display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici. Grazie al chip A15 Bionic e al Neural Engine a 16 core, iPhone 13 raddoppia le sue prestazioni tecniche. Con una doppia fotocamera da 12 MP, un sensore di immagine grandangolare e un sensore ultra grandangolare, iPhone 13 ti consente di scattare foto come un professionista. Che tu sia alla luce o al buio, le tue foto saranno sempre un successo. Per i selfie, stessa cosa. La fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP ti offre foto di alta qualità e FaceTime. Poiché è abilitato al 5G, lo streaming e il download non sono mai stati così veloci. In termini di autonomia, l’iPhone 13 fa un ottimo lavoro consentendo fino a 17 ore di autonomia nella riproduzione video e fino a 55 ore nel lettore audio. Inoltre, il telefono si carica al 50% in appena mezz’ora.

Dove trovare Apple iPhone 13256 GB al miglior prezzo in Belgio?

Approfitta delle enormi offerte MediaMarkt all’inizio dell’anno scolastico per acquistare il tuo iPhone 13. iPhone 13256 GB è attualmente offerto a 859 euro invece di 960 euro. Approfitta dello sconto di 101€ sull’ultima generazione di iPhone. Puoi scegliere tra mezzanotte, bianco, blu o rosso. Ordinando il tuo iPhone 13 entro le 22:00, verrai consegnato a casa tua gratuitamente il giorno successivo. Hai anche la possibilità di pagare il tuo iPhone 13 in negozio, a seconda della disponibilità di magazzino. MediaMarkt offre anche resi gratuiti entro 30 giorni. l’ha conquistata? Non aspettare oltre e ordina il tuo iPhone 13 velocemente prima che finiscano le scorte!

