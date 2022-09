Niente più password: ecco cosa le sostituirà

Le password saranno presto sostituite dalle passkey. (@BelgaImage)

Le password sono con noi sul web da anni. Ogni utente di Internet è necessariamente registrato su almeno alcuni siti, a volte decine o centinaia. Il che significa, per cautela, centinaia di password. Alcuni hanno una buona memoria, alcuni usano gestori di password e altri usano un laptop o Post-it. Questo spiega perché molte persone prendono questo argomento alla leggera, scegliendo simboli come “password”, “azerty” o “12345”, che sono sempre comuni.

Fortunatamente per questi ultimi, questo metodo di identificazione deve gradualmente scomparire, o, comunque, non è più l’unica soluzione disponibile.

e per gli utenti iPhone, iPad e altri dispositivi AppleLa transizione potrebbe effettivamente iniziare nei prossimi giorni.

Dalla password alla passkey

La sostituzione della password è la passkey o “chiave di accessoIn francese È stato sviluppato per diversi anni da FIDO Alliance, un consorzio di diverse imprese digitali aperto a tuttiCon l’obiettivo di creare una nuova soluzione che sia più sicura pur essendo pratica e applicabile a tutti i siti e le applicazioni.

Con la passkey non è più necessario ricordare una password. Quando crei un account vengono generate due chiavi di crittografia, una pubblica, archiviata nel cloud e una completamente riservata, collegata al tuo smartphone o tablet e accessibile tramite dati biometrici: retina, voce, impronta digitale e viso. Molto semplicemente, è come una serratura e una chiave che possono essere attaccate al tuo corpo.

Concretamente: vuoi connetterti a Facebook. Il sito ti chiederà la tua passkey. Quindi, ad esempio, eseguirai la scansione del tuo indice per consentire l’invio di queste informazioni, la tua chiave.

Solo che non sarà Facebook stesso a verificare se è corretto. Chiederà al server/applicazione/cloud che memorizza il “blocco” se sei tu. Tutto questo è chiaro in pochi secondi, anche meno.

Quindi il vantaggio è duplice. Non devi ricordare una sola password: il tuo dito o il tuo viso “conterranno” tutte le tue passkey. E tutti sono al sicuro: la tua passkey non apparirà più da nessuna parte, Ad esempio, su qualsiasi server può essere hackerato. I siti e le app su cui hai un account non conosceranno più i tuoi codici, saprai solo se sei tu o meno in ogni connessione.

Unica pecca: avrai sempre bisogno del tuo smartphone per connetterti, anche su un computer. Ma questo è già il caso per molti di noi…

Già passkey in Apple

Questa nuova soluzione è sempre più vicina a noi. Microsoft ha annunciato che presto si offrirà di utilizzare le passkey come ha fatto Google, che mira a “fine 2022”, e altri servizi di gestione delle password al di fuori dei giganti del web.

Ma gli utenti di iPhone e iMac potranno presto sfruttare questa tecnologia. L’aggiornamento per telefoni iOS16, disponibile dal 16 settembre, e l’altro per PC, macOS Ventura, sarà disponibile per il download a ottobre.

Entrambi consentiranno agli utenti di creare passkey per i loro account nuovi o esistenti. Pertanto, la funzione Portachiavi, che attualmente memorizza le tue password, manterrà la seconda chiave di crittografia su iCloud.

Naturalmente, questo è solo un primo passo. È ancora necessario che i siti e le applicazioni offrano anche ai propri membri l’utilizzo di questa tecnologia, che è più pratica e sicura, ma comunque molto moderna…