Windows 11 supporta i nuovi processori Intel, AMD e Qualcomm.

Microsoft ha aggiornato l’elenco dei processori AMD, Qualcomm e Intel supportati con Windows 11. Vengono visualizzati nuovi benchmark mentre almeno un processore, Intel Core i3-L13G4, viene interrotto..

Ogni nuova versione di Windows viene fornita con i requisiti di sistema quando viene avviata. Ciò include informazioni su memoria, RAM, GPU o processore. Tutte queste informazioni consentono ai produttori di computer, agli amministratori di sistema e agli utenti di sapere se il loro hardware attuale o futuro è compatibile o sarà in grado di sfruttare gli ultimi progressi e tecnologie.

L’arrivo di Windows 11 ha portato così tanti cambiamenti che milioni di dispositivi che eseguono Windows 10 non possono “migrare”. Le loro configurazioni hardware non soddisfano i requisiti minimi. Esistono modi per risolvere questo problema, ad esempio utilizzando alcuni strumenti come Rufus. Tuttavia, Microsoft ha affermato nel thread che questi dispositivi non faranno parte dei vari obiettivi di Patch Tuesdays.

Windows 11, il tuo processore è compatibile?

Il gigante indica che il suo sistema operativo richiede un processore moderno. Fornisce inoltre vari modi per verificare se il computer è compatibile. Lo strumento ufficiale ti consente di controllare ogni punto in quanto pubblica elenchi di vari dispositivi, inclusi tre elenchi di processori supportati. Ecco i link

Processori supportati da Windows 11 v22H2

Un rapido confronto con gli elenchi di origine mostra che Microsoft ha aggiunto i seguenti riferimenti

AMD > 7950X3D, 7900X3D, 7800X3D o 5800X3D ma anche Ryzen 3400, Ryzen 5 4500 o Ryzen 5 5600.

Intel > Core i9-13900KS, Core i5-1334U o 13500HS,

Qualcomm> Snapdragon 8cx Gen 3 e Microsoft SQ3

Windows 10 è ancora il Windows più popolare al mondo. Il suo supporto è garantito almeno fino a ottobre 2025. I suoi requisiti sono quasi identici a quelli degli anziani, il che spiega in parte il suo successo e la difficoltà di Windows 11 ad imporsi. È probabile che Windows 12, che dovrebbe essere lanciato nel 2024, dipenderà dai requisiti di sistema.

Windows 12, il tuo PC sarà compatibile?

fonte : Nuovo