Epic Games Store: scopri quali giochi scaricare gratuitamente questa settimana

In questo periodo difficile, in cui le buone notizie scarseggiano, come non consigliare il bellissimo Alba, gioco firmato Osto, lo studio a cui si deve Monument Valley e Assemble with Care. Questa mini-avventura, già disponibile su Apple Arcade o Switch, ti mette nei panni di Alba, una giovane ragazza che vuole proteggere un’isola da sviluppatori malvagi che vogliono costruire hotel. È molto carino, perfetto per i più piccoli, e l’obiettivo, per una volta, è associare buone azioni.

I giochi saranno disponibili dal 10 novembre alle 17:00 fino al 17 novembre. Ciò significa che hai qualche giorno per raccogliere i giochi presentati la scorsa settimana, che sono:

“ Sali a bordo della nave e cerca di riprendere il controllo di Alabaster, una pioniera della ricerca della Filament Corporation, che si ritrova rinchiusa e senza equipaggio dopo una misteriosa complicazione. Con il solo aiuto di Juniper, il pilota della nave condannata, risolvi misteri di diabolica complessità che metteranno alla prova i tuoi limiti per scoprire cosa è successo all’equipaggio e le ragioni della loro scomparsa. In questo gioco per giocatore singolo con enigmi complessi e accattivanti, dovrai superare la sfida di salire sull’alabastro e poi trascendere te stesso per lasciarlo. “

(disponibile su PC)

Rising Storm 2: Vietnam

“ Serie Vietnam Red Orchestra: 64 giochi per due giocatori, oltre 20 mappe, US Army, Marines, PAVN/NVA, NLF/Vietcong, forze australiane e ARVN, oltre 50 armi, 4 elicotteri pilotabili, mine, trappole e tunnel. crudele. Un nativo. Richieste. Personalizzabile. “

(disponibile su PC)