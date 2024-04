“Allora ricomincia la tua vita, che bello!”: la candidata a Secret Story Zoe Brunet nel reality

La nuova stagione di Secret Story sta facendo molto parlare, soprattutto per quanto riguarda la presenza dei candidati, tutti praticamente conosciuti sui social network. Anche se la produzione ha dichiarato di non volere influencer o celebrità, la comparsa di questi 15 candidati solleva degli interrogativi!

DH, che ha elencato indizi che sembrano suggerire che TF1 stia manipolando gli spettatori, ha trovato un video pubblicato nel giugno 2023 sull'account Instagram di TF1. SputoSupporti digitali dalla collezione RTBF. In questo video, tre influencer sono responsabili: Tim, Clara e Zoe. Quest’ultima, che altri non è che la nuova candidata al reality, pone una domanda alle sue compagne: “Se venissi scelta per un reality, accetteresti?

Tim si affretta a rispondere con enfasi: “Numero enorme. Con tutto il rispetto per coloro che hanno lavorato nei reality, ragazzi, è pazzesco. Se lo avessimo fatto 20 anni fa, avremmo visto qualcosa di moda nelle prime stagioni di Secret Story che nessuno sapeva cosa fosse. Ma l’etichetta dei reality è morta, ti segue per tutta la vita“, spiega ai suoi soci attorno al tavolo.

Candidati falsi nella storia segreta? DH ha elencato gli indizi che sembrano indicare che TF1 sta manipolando tutti!

Da parte sua, Zoe reagisce evidenziando le difficoltà che incontra nel rifarsi una vita dopo aver partecipato ad un reality show: “Fa caldo !Poi rivela di essere stata contattata per due programmi: “Mi è stata offerta una storia segreta per la scorsa stagione e per Temptation Island.

Nonostante la giovane conduttrice non abbia fornito ulteriori dettagli, nel video appare titubante riguardo all'idea di partecipare a questo tipo di programmi. Clara conclude il discorso esprimendo il suo punto di vista: “Per quanto mi riguarda, preferisco ancora faticare un po’ piuttosto che farlo.

La domanda sulla bocca degli utenti della rete è se Zoe Brunet e gli altri candidati siano effettivamente presenti nella Camera dei Segreti come veri candidati o se si tratti di un'enorme campagna di propaganda di TF1. La risposta a questa domanda dovrà attendere ancora qualche giorno…

