Rafael Nadal supera agevolmente il primo turno del torneo Masters 1000 di Madrid contro il giovane Darwin Blanch

È stato un sorteggio d'oro entrare senza problemi in quello che potrebbe essere l'ultimo torneo della sua carriera in terra spagnola, e Rafael Nadal ne ha approfittato non essendo presente, giovedì, al primo turno del torneo Masters 1000 di Madrid, contro L'americano Darwin Blanch, 16 anni, si è classificato 1028 nella classifica ATP World Players Association, invitato dagli organizzatori (6-1, 6-0 in 1 ora e 4 minuti).