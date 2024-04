Stesso prezzo per meno qualità: un fenomeno nuovo che appare nei supermercati

Il prezzo non cambia. La qualità invece… In un prodotto su cinque analizzati dall'Associazione dei consumatori olandesi, la composizione sembra essere cambiata negli ultimi anni. In questo modo c'è meno crème fraîche nel gelato, o ancora meno nocciole nella crema di nocciole.

Nella maggior parte dei casi la colpa è delle etichette private. Spesso notiamo che stiamo parlando di alimenti il ​​cui prodotto principale è indicato per nome. Il prodotto è presente solo in piccolissime quantità. Pertanto, nell'insalata di pollo jumbo, c'è solo il 5,8% di pollo. Nel 2017 nella stessa zuppa c’era l’8,6% di pollo in più.