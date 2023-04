Gert e Patricia vivono in una casa prefabbricata: “Dopo poche settimane siamo riusciti a trasferirci” | la tua guida

LivioDopo che i loro figli se ne furono andati, Gert e Patricia volevano una casa più piccola per loro e per il loro gatto. I loro obiettivi: buon rapporto qualità-prezzo, forte aspetto architettonico, efficienza energetica e basso impatto ambientale. IL Cantiere di Livios Appare la loro casa prefabbricata.

Se segui le notizie in questi tempi di crisi, sei regolarmente bombardato da informazioni secondo cui la costruzione sta diventando di nuovo più costosa. Fortunatamente, ci sono alternative interessanti e convenienti. E la casa di Gert e Patricia a Ballen ne è la migliore prova.

“All’inizio pensavamo di ristrutturare un vecchio bungalow, poi ci hanno presentato Skilpod, un’azienda della zona che propone case prefabbricate con struttura in legno. Non sapevamo cosa aspettarci, ma quando abbiamo scoperto la casa-show, è era ovvio Perché intraprendere un’ampia ristrutturazione quando è così Abbiamo la nostra casa dei sogni pronta per trasferirsi allo stesso prezzo? » Costruzione in legno: Ecco i vantaggi.

Detto fatto. In pochissimo tempo, la casa a un piano n. 100 completamente completata è stata costruita sul lotto di Gert e Patricia. “Questa cifra corrisponde allo spazio abitativo, che nel nostro caso è di 104 metri quadrati”, spiega Gert. L’edificio aperto è costituito da un volume a base rettangolare. Grazie al design intelligente, ogni centimetro quadrato di spazio viene utilizzato in modo ottimale.

Iniziamo la visita nel retro, dove sono arredate la cucina open space (completamente attrezzata con elettrodomestici AEG e isola cottura, ndr) e la sala da pranzo. Questa sala da pranzo si fonde perfettamente con l'ampio soggiorno. Da lì, un piccolo corridoio conduce al bagno con cabina doccia e doppio lavabo, alla toilette e alle due camere da letto che si affacciano sulla strada.

“Avevamo già tre camere da letto, ma due camere più piccole sono state unite in un’unità più grande, che funge da ripostiglio e sala hobby. Uno dei punti di forza principali, che abbiamo notato subito quando siamo andati a visitare la casa espositiva, è stata la sensazione di spazio. Tutti gli amici e parenti che sono venuti sono rimasti sorpresi. Qui per la prima volta quando hanno notato uno spazio così ampio. Ora ci viviamo con il nostro gatto, ma anche per una giovane famiglia con uno o due figli sarebbe perfetto . »



Design elegante e moderno

La sensazione di spazio è in parte dovuta alle numerose ampie finestre, strategicamente posizionate per fornire una luce naturale ottimale. Inoltre, Gert e Patricia hanno scelto di dipingere tutte le pareti e il soffitto di bianco, il che rende il design degli interni molto fresco. “Questa è un’altra caratteristica del concetto Skilpod che ci ha subito attratto: tutto è possibile in termini di finiture interne ed esterne. Per noi era importante, per soddisfare l’occhio “, ride Gert.

"Il design elegante e contemporaneo delle case Skilpod ci piace molto. Si può anche optare per i toni del legno e i colori chiari, ma noi abbiamo optato per un rivestimento della facciata con fasce verticali di pietra rossa. Abbinato a profili per finestre in alluminio nero, che creano un bellissimo effetto 3D grazie alla loro profondità (cartello pubblicitario Skilpod, ndr), questo crea una piacevole interazione visiva. A prima vista non si direbbe che è una casa con struttura in legno. Non c'è nemmeno legno all'interno."

Il valore PEB è molto basso

Anche se non mostrato, il fatto che la casa sia costruita in legno è stato un fattore decisivo per Gert e Patricia. In effetti, volevano costruire una casa che fosse il più durevole possibile. “Avevamo la responsabilità di ridurre il più possibile il nostro impatto ambientale”, afferma Gert.

"Avevamo già i pannelli solari sul tetto della nostra vecchia casa, ma qui abbiamo fatto un passo in più. Grazie a un alto grado di isolamento, tripli vetri e pannelli solari con batteria domestica (non inclusa di serie, ndr) ), il valore PEB della nostra casa è 1. Non è energeticamente neutra." Ma fortunatamente non sono solo dettagli. La cosa più importante è che possiamo coprire quasi tutto il nostro fabbisogno energetico e di riscaldamento con la nostra elettricità verde e fare affidamento su combustibili fossili come gas o petrolio.Per ricaricare le nostre auto elettriche in modo sostenibile, presto avremo altri pannelli solari aggiuntivi.

Non c'era spazio per un garage nel volume rettangolare di base. Per poter riporre le loro auto elettriche all'interno, Gert e Patricia hanno progettato un garage sul lato della loro casa, che si abbina perfettamente all'aspetto della loro casa e ripara il giardino sul retro. Il punto debole, progettato da un amico architetto paesaggista, completa il quadro. "Grazie alla grande finestra del tavolo da pranzo e al balcone adiacente, abbiamo sempre la natura sullo sfondo. Quindi viviamo letteralmente e figurativamente (nel) verde. Ci sentiamo come se fossimo in vacanza ogni giorno."

supporto totale

I pannelli solari, un garage personalizzato e l'eco-edilizia sono extra che Gert e Patricia aggiungono da soli, ma per il resto, Skilpod si è occupata di tutto, comprese le applicazioni edili, i lavori di pavimentazione, le fondamenta e l'allacciamento all'acqua, all'elettricità e alle fognature reti. "Cambia tutto in termini di cura", afferma Gert. Inoltre, tutto è successo molto rapidamente. Tutta la casa è costruita in officina e necessita solo di essere montata e rifinita in loco. Dopo poche settimane, siamo riusciti a trasferirci! »

“Siamo qui da due anni ei risultati sono molto positivi”, conclude Geert. “Siamo lieti di aver iniziato a cercare un concetto abitativo alternativo e non ci siamo pentiti della nostra scelta per un secondo. Skilpod funziona con una serie di modelli di base di produzione efficienti, ma non l’abbiamo considerato un limite. Principalmente perché ha un effetto benefico sul prezzo – uno dei punti di forza del concetto. Skilpod e costruzione modulare in generale. Tutto sommato, è molto più economico di un classico progetto di nuova costruzione. Ora che costruire una casa è più costoso che mai, non puoi rifiutare …”

