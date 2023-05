Una vittoria finale imminente per Ripple?

Le priorità del dominio crittografico stanno cambiando? Mentre gli Ordinali sono oggetto di accesi dibattiti e improvvisamente molto importanti, Shiba Inu e Cardano stanno diventando ancora una volta le grandi parole d’ordine nel settore. Nel frattempo, Ripple ha trovato un’ultima scappatoia per screditare la SEC e Hotbit ha annunciato il suo completo arresto.

La mia classifica, bestemmia sulla criptovaluta?

Certo, la reputazione di The Ordinals è ben consolidata! Durante il vertice Bitcoin2023, Michael Saylor era pieno di elogi per il protocollo. Ha anche accennato al fatto che potrebbe aumentare, tra le altre cose, l’adozione delle criptovalute nel mondo.

Tuttavia, I membri dell’ecosistema Bitcoin non sono d’accordo con lui e credono che il protocollo vada contro persino i fondamenti del settore! Cioè, tanto più che gli Ordinali sono stati fonte di molti problemi in griglia sin dal loro arrivo…

Cardano, il gigante crypto del futuro?

Dopo aver subito il peso dell’inverno delle criptovalute, Cardano sembra aver finalmente riacquistato la sua popolarità. In effetti, il valore totale di ADA bloccato sull’ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi) di Cardano ha raggiunto il massimo record di 417,7 milioni di monete il 14 maggio.

Allo stesso tempo, molti elementi mostrano la rinascita di popolarità del progetto e si parla di un protocollo molto particolare. Tuttavia, non tutto è roseo su tutti i fronti Un elemento importante che può rovinare tutto questo progresso…

Le transazioni di Shiba Inu esplodono

Mentre PEPE e LADYS sono i nuovi memecoin all’orizzonte, Sembra che lo Shiba Inu abbia finalmente riavuto i suoi capelli da bestia. Infatti, Puppynet di Shibarium ha registrato più di 10 milioni di transazioni dall’inizio della fase di test.

Fonte: account Twitter di shibarmy21

Un fenomeno che aumenta l’utilità di Shiba Inu e aumenta la velocità di combustione dei token SHIB. Ma le cose non finiscono qui e La società pensa sempre in modo più ampio adottando lo stesso punto di vista. Per questo ho proposto un progetto che non lasci nessuno indifferente!

Un’altra vittoria di Ripple contro la SEC?

Nuovi sviluppi nel caso tra Ripple e la SEC: Il regolatore statunitense avrebbe ammesso che XRP non soddisfa appieno la definizione di sicurezza sancita dall’Howey Test. Questo, almeno, è ciò che suggeriscono le e-mail interne pubblicate dal sostenitore di XRP John Deaton.

Quindi questo nuovo elemento può avere molto peso sulla bilancia, ma i dubbi rimangono molto forti: chi è l’individuo all’origine di questa rivelazione ed è davvero reale?

Hotbit sta chiudendo i battenti

Possiede Hotbit, uno dei più grandi CEX del settore annuncio Si chiude questa mattina. Il team della piattaforma ha spiegato in un tweet che questa decisione è stata dovuta a tre fenomeni principali.

Se queste cose non sono incognite per le criptovalute, hanno qualcosa a cui pensare per l’industria e le piattaforme, soprattutto perché questi sistemi sembrano essere sempre più minacciati di chiusura negli ultimi giorni.

Morale della favola: lo spazio delle criptovalute sembra aver riacceso l’interesse per i token… specialmente nelle loro reti.