Perché la Model 3 Performance è scomparsa dal catalogo?

La nuova Tesla Model 3, in catalogo da questa mattina, non ha smesso di fare notizia. Tuttavia, manca una variabile. Dove sono finite le prestazioni della Tesla Model 3?

Forse saprai che questa mattina è stata annunciata una nuova Tesla Model 3. Fino a ieri era possibile ordinare 3 diverse varianti: la Tesla Model 3 Drivetrain, la Tesla Model 3 Grande Autonomie e la Tesla Model 3 Performance.

Ma dove si nascondono le prestazioni della Tesla Model 3?

Le differenze tra questi modelli risiedono principalmente in due cose: autonomia e autorità. Il modello entry-level, la Tesla Model 3 Propulsion, è il meno costoso e quello di maggior successo. Ora ha un’autonomia di 554 km e accelera da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi con una velocità limitata a 201 km/h.

Il rapporto prezzo/indipendenza/servizi è ottimo, sufficiente per la maggior parte dei profili. Fino a ieri, chi desiderava (o aveva bisogno) di più potenza, di maggiore autonomia o addirittura di trazione integrale poteva scegliere tra altre due versioni.

Per ora è rimasta solo la Tesla Model 3 Grande Autonomie (da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi, velocità massima 201 km/h, autonomia WLTP 678 km), poiché le prestazioni della Tesla Model 3 sono scomparse. dovevamo… Noi profetizziamo, Non diremo che è stato abbandonato, anzi.

È probabile che Tesla aggiornerà le sue linee di produzione e la linea dedicata alle prestazioni della Model 3 non è ancora completa. Questo è anche il motivo per cui i tempi di consegna sono stati così lunghi per la variante Performance mentre poteva essere ordinata anche ieri.

Perché la piacevole sorpresa è che sembra che se hai acquistato una Tesla Model 3 prima dell’annuncio della Highland, hai la possibilità di ottenere la nuova versione.

Inoltre, è possibile che Tesla salvi l’annuncio della Tesla Model 3 Performance “Highland” di cui non sappiamo molto per dopo, solo per ottenere un po’ di pubblicità in più. Potrebbe avere un’autonomia più lunga rispetto al vecchio modello, design delle ruote innovativi e un’accelerazione più impressionante.. Naturalmente velocità massima molto più elevata, limitata alle versioni a trazione integrale e lunga percorrenza grazie ai nuovi pneumatici comfort.

Le risposte arriveranno sicuramente prima della fine dell’anno, ma fino ad allora, se volete le prestazioni della Model 3, dovrete pazientare.

