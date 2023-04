Migliaia di lavoratori che lavorano nei 440 negozi Aldi in Belgio trattengono il fiato, Myriam Delmy (Sitka) vuole rimanere ottimista

Migliaia di lavoratori che lavorano nei 440 negozi Aldi in Belgio stanno trattenendo il fiato. Dopo che la crisi ha colpito i loro colleghi Delhaize, sarà presto il loro turno di essere esposti a ristrutturazioni o altre misure di riduzione dei costi?

La stampa tedesca ha pubblicato lunedì un articolo allarmante. Secondo il quotidiano economico Handelsblatt, le vendite di Aldi avrebbero potuto aumentare nel 2022, ma la catena di supermercati sta ancora registrando perdite operative. ‘L’azienda sta affrontando un problema di costi significativi.’ Stiamo parlando di Aldi Nord, la filiale della Germania settentrionale che supervisiona anche la 440 Aldi in Belgio.

In Germania la catena farà ancora profitti, ma questi stanno diminuendo. La rivista specializzata Gondola ha riportato un calo della marginalità dell’1,6% sul fatturato, che ha comunque raggiunto lo scorso anno i 35 miliardi di euro.

Si registrano invece dati negativi in ​​Francia e Danimarca. In Danimarca, Aldi ha venduto negozi alla concorrenza, ma in Francia il discount vuole restare in attività. Il quotidiano Handelsblatt ha annunciato che la direzione di Aldi Nord lavorerà alla “più grande ristrutturazione nella storia dell’azienda” …

E il Belgio? Miriam Delami, presidente di Sitka, non vuole farsi prendere dal panico.