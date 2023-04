Caso Bpost: il governo avvia inchiesta

SSu proposta del Ministro responsabile delle istituzioni pubbliche Petra de Sater, il Consiglio ministeriale ristretto (KERN) ha deciso di effettuare un audit di tutti i compiti svolti da bpost per conto delle autorità. Il governo ha anche chiesto esplicitamente trasparenza al consiglio di amministrazione dell’azienda postale e ha deciso di utilizzare un avvocato per determinare quali passi intraprendere. “Per me è chiaro che ogni euro in eccesso deve essere risarcito. Se si commetteranno violazioni ci saranno inevitabili conseguenze. Da parte sua, OpenVLD ha chiesto la creazione di un’apposita commissione della Camera sullo status di bpost”.

