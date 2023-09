GasGas ed enduro test 2024: le rosse si fanno valere | Motocross-Enduro-Supermoto

Esperienza GasGas 2024

Enduro, graffio, motocross

Cosa ha in serbo per il 2024 la nuova linea GasGas ed enduro? Il collaudatore Christophe Bertrand si è recato in Italia quest’estate per scoprire e raccontarci tutto ciò che si nasconde sotto l’abito bianco e rosso della nuova Gazette.

Scritto da Christophe Bertrand

Dopo soli 4 anni sotto la bandiera austriaca, il marchio mantiene la sua identità e mette ulteriormente in risalto il suo lato aggressivo e moderno rispetto ai cugini KTM e Husqvarna. Piattaforme molto simili per i tre brand ma componenti e finiture diverse per il mood assertivo che permette a ciascuno di trovare i propri clienti.

Undici esemplari da girare nella zona di Firenze (Castiglione del Lago) per farsi un’idea più precisa del vecchio modello 2024 tutto rosso e tutto nuovo GAS. Sarà anche più semplice elencare gli elementi non modificati anziché il contrario. GasGas intanto ci propone 5 modelli cross e 6 enduro, semplicemente rivisti da zero.

Ciò che salta subito all’occhio è la plastica dall’effetto più bello e l’ergonomia che sfiora la perfezione. Le linee sono forti e slanciate allo stesso tempo, il cablaggio è a filo serbatoio, ed i due pannelli laterali permettono l’accesso alla scatola filtro grazie all’intelligente sistema a clip. Guarda con la mano e con una chiave inglese è anche possibile smontare l’intera copertura in meno di due minuti.

Il telaio è nuovo con un telaietto posteriore in alluminio, una trave centrale che termina con l'attacco superiore del WP

Per la frizione e i freni idraulici, GasGas si affida al marchio BRAKTEC, meno conosciuto dei suoi concorrenti BREMBO e MAGURA, che offre pienamente in termini di qualità e prestazioni.

Da notare che la nuova centralina off-road che alimenta i modelli Enduro, che sostituisce quasi tutti i relè e fusibili, è posizionata sotto la sella in un unico blocco: se uno dei componenti elettrici presenta problemi il led passa da verde a rosso , in modo da poter diagnosticare rapidamente il problema.

Terminiamo con ruote EXCEL montate su mozzi lavorati a CNC dotati di pneumatici MAXXIS, manubrio NEKEN e manopole ODI che completano il modello vintage 2024.

Nel catalogo Accessori Tecnici troverai una gamma di parti speciali che renderanno il tuo gas ancora più attraente, e alcuni dei modelli offerti erano anche ‘premium’.

Questo è tutto per il ruolo di proprietario. Per ulteriori informazioni tecniche, non esitate a dare un’occhiata al sito web www.gasgas.com

Prima installazione: MC 350 F. In un campo MX opportunamente segnalato e irrigato, il nostro apripista nientemeno che la star americana Justin Barcia, presente come ospite per l’occasione.

Devo ammettere che ho iniziato con la mia attuale cilindrata preferita, il che è sufficiente per motivarmi ad andare avanti. Il manubrio NEKEN è leggermente più alto rispetto a quello a cui sono abituato e, grazie alla sua curva più affilata, questa grande 250 offre ciò che cerco: potenza, potenza e agilità. Questo motore gira su di giri, rendendolo entusiasmante con la reattività ai bassi regimi. Il telaio 2024 combinato con le sospensioni WP non aggressive offre sicurezza e comfort su questa pista di livello GP. In frenata difficilmente si noterà la differenza con la Brembo, la BRAKTEC è precisa e non “scricchiola” né morde come dovrebbe. Idem per la frizione idraulica dello stesso fornitore, siamo di prim’ordine!

Convinto ancora una volta di questa media cilindrata, ho guidato l’MC 450 F. Nessuna foto, siamo in carico fin dai primi suoni, inseriamo la prima marcia con precisione da orologiaio grazie al perfetto assemblaggio della scatola frizione e appendiamola!

Non ha nulla a che vedere con la 350 nonostante il telaio identico, qui detta il ritmo, avviene quasi tutto in 3sì Il rapporto, la coppia e la potenza del motore sono eccezionali, va bene, ma non per molto! È una moto d’élite per motociclisti che hanno molto background tecnico per usarla correttamente.

Laddove la 350 ha faticato a dare il massimo delle sue prestazioni nelle parti strazianti e molto raccontate di questa prima mattina, la 450 ti spinge senza difficoltà ai ricevimenti sul circuito di Castiglione. Grazie all’eccellente bilanciamento del telaio, la guida risulta naturale purché venga applicata la coppia del motore. Ma attenzione a non prendere troppa sicurezza, soprattutto sui sentieri più asciutti. Per piloti esperti o semplicemente appassionati di grande cilindrata per le sensazioni che regala.

Quando avvii l’MC 250F, la transizione è drammatica. Mi sento come se stessi guidando una moto. Non c’è bisogno di fare domande, “si impadronirà” e accenderà il limitatore! Il circuito ha asciugato i salti molto più puliti, ma bisogna sicuramente fare attenzione nell’ingresso di curva per uscire velocemente e soprattutto alla giusta velocità, questo richiede aggressività ed energia alla moto, in compenso è molto più facile frenare.

La 250 4 tempi dà una sensazione così leggera nei salti che diventa difficile saltare sull’asse. Non pensiamo di essere parsi, ma i sentimenti ci sono. In breve, a meno che non migliori ulteriormente il mostro, lascerò questo spostamento alla giovane guardia.

MC250 DUE TEMPI: LA PIACEVOLE SORPRESA!

Abbiamo avuto la piacevole sorpresa di questo tester MX, un MC 250 a due tempi ad iniezione…è un modello che dovrebbe entusiasmare grandi e piccini. Stai cercando un due tempi iniettato che trovi il suo DNA arrabbiato e giri da far rizzare i capelli e noi l’abbiamo trovato bene.

Facile, agile, efficiente ed emozionante allo stesso tempo, sono pochi i giornalisti che si sono divertiti così tanto in sella alla MC 250, che è allestita come dovrebbe essere. Finora abbiamo avuto qualche difficoltà ad accettare la perdita del “divertimento” in favore della facilità, e gli ingegneri sembrano aver trovato la combinazione perfetta.

Respira come dovrebbe, abbiamo giri e coppia bassi e una bella salita di giri. Tutte queste qualità, insieme alla parte combinata del corso, forniscono questa “combo” più che efficace. Gli appassionati delle bombole da pozzo possono rallegrarsi, perché l’MC 250 respira a pieni polmoni.

Terminiamo con la piccola MC 125 2 tempi, avviamento elettrico e anche ad iniezione, la 125 cala il calcio ma purtroppo perde la botta. Gli ultimi 125 a due tempi della gamma si uniscono ai ranghi, lanciando carburatori come hanno fatto i loro cugini KTM e HVA l’anno scorso.

Obiettivamente sentiamo che dovremo lavorare sulla “mappa” per estrarne l’essenza perché in questa prova in scala reale ci è mancato molto sotto l’abitacolo e tra le marce. Un grande cuore è essenziale se si corre il rischio di rimanere senza forze. Attenzione, questa 125 sarà comunque indispensabile per il giovane dai denti lunghi o per fare i suoi range, ma non abbiamo trovato questo lato esaltante delle mini-mill in uno sport che punta sulle sensazioni. Probabilmente sarebbe utile un rapido confronto con il modello 2023 a carburatore.

Rayon Enduro

Siamo riusciti a farci una semplice idea del comportamento dei modelli enduro sulla nostra piccola “unità” e sulla sua trasmissione privata, ma rimpiangeremo la mancanza di diversità in pista e l’assenza di incroci o ampi spazi da sfruttare per ciascun modello di per sé l’area preferita.

Rieccoci con l’EC 350 F, nessuna grande sorpresa, è il ‘buon tuttofare’ come un crossover, c’è quello che serve dove serve, la colpa potrebbe essere della mancanza di coppia nei tratti tortuosi con recupero molto basso ai giri . Saremo spesso tra i 2sì E 3sì Per trovare la giusta autonomia, tieni presente che diventa più faticoso quando devi mantenere la trazione. Le sospensioni svolgono il loro lavoro con comfort su questo tipo di tracciato stretto, ma possono mostrare i loro limiti aumentando la velocità su un tracciato più veloce.

Le novità in catalogo, il 450 e il 500, non si sviluppano in zona conquistata e, paradossalmente, grazie alla coppia e soprattutto al “grande” EC 500F, si sono mostrati molto efficaci tra gli streamer. Ovviamente questo spinge in frenata, c’è il manuale di istruzioni per applicarlo ma stando sulle pedane, 3sì Marcia inserita e gas dolce, fa un metro.

Eccoci su due moto abbastanza simili nel design ma la 450 è più affilata e vibrante nelle linee. Attenzione perché abbiamo a che fare con due motori di grandi dimensioni perché non tutti troveranno quello giusto.

Passando all’EC 250F, troviamo ovviamente quella sensazione di una moto piccola, agile e leggera. Questa 250 richiede cambi di marcia regolari per ripartire. Apprezzeresti di più se il ritmo fosse “tremolante” sulla strada per mantenere la velocità del traffico e sfruttare così la sua banda di potenza più piccola. Ci asteniamo dal dare un giudizio su tratti troppo tecnici, non ce n’erano ma vista l’agilità del piccolo quattro tempi probabilmente funzionerebbe bene.

Concludiamo quindi questo test con le Technical e le Extreme Queen, dove i modelli a due tempi si sono mostrati molto simili nella cilindrata ma molto diversi nel comportamento.

Come è tipico della gamma cross, la 250 due tempi è una piacevole sorpresa da provare. Fin dai primi metri notiamo i miglioramenti nel motore grazie al contralbero e all’assenza di vibrazioni. Dotandola di un nuovo corpo ad iniezione, gli ingegneri sono riusciti a rendere questa 250 più potente e più facile da usare. Laddove potremmo criticarlo per la mancanza di risposta dell’acceleratore, rileviamo una coppia notevole nella zona tecnica, avvicinandolo un po’ al 300 ma con una migliore inerzia e una potenza più controllabile. Una buona scelta per la maggior parte degli utenti.

300 A DUE TEMPI: Versatile

Terminiamo con il modello di punta della gamma, l’EC 300 a due tempi. Una cilindrata più impegnativa vista la potenza del suo motore, 50 cc in più che le conferiscono un comportamento più radicale ma non fastidioso. I miglioramenti ai motori a due tempi li rendono più utilizzabili ai bassi regimi nonostante l’attuale inerzia superiore a 250 ma erogando potenza non appena la pista lo consente, da qui la loro versatilità.

Era equipaggiato con una forcella WP CONE VALVE, e ha avuto l’opportunità di fare un confronto con un modello XPLOR equipaggiato originariamente. Per gli amatori in generale, l’Original svolge perfettamente il suo ruolo, è flessibile e scorrevole, si sente anche meglio il terreno rispetto alla valvola conica.

Ma allora perché cambiare? Molto semplicemente, man mano che il livello sale e gli ammortizzatori sono più duri e fragili, la valvola a cono assorbe e assorbe meglio ma a scapito del comfort. Ci concentriamo maggiormente sulle prestazioni e sui pacchetti.

Capirai che è sempre questione di compromessi Qualunque sia la motorizzazione, la cilindrata o l’equipaggiamento, una cosa è certa, la nuova gamma GasGas 2024 è attraente con un aspetto particolarmente vivace, una carrozzeria impeccabile e equipaggiamenti high-tech originali o opzionali. Sta a te fare la tua scelta!

L’intera gamma 2024 è ora disponibile sulla rete ufficiale GasGas, quindi non esitate a visitare il vostro rivenditore (Elenco dei rivenditori ufficiali qui).