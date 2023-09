Dalla Luna al Sole: l’India si prepara alla prossima missione spaziale

L’India prevede di compiere un altro passo importante, sabato, lanciando una sonda volta a studiare il sole, una settimana dopo aver fatto atterrare con successo un veicolo senza pilota vicino al polo sud della Luna.

Aditya-L1,”Sully“In hindi trasporterà strumenti scientifici per osservare gli strati esterni del Sole.

Partirà alle 11:50 (06:20 GMT) per un viaggio di quattro mesi fino alla sua destinazione, a 1,5 milioni di chilometri di distanza. La NASA e l’Agenzia spaziale europea hanno già messo in orbita strumenti per studiare il Sole, ma questa sarà la prima volta per l’India. “Questa è una missione ambiziosa per l’India“L’astrofisico Somak Raychaudhury ha detto a NDTV venerdì.

Raychoudhury ha detto che la sonda studierà le espulsioni di massa coronale, un fenomeno periodico che porta a una massiccia scarica di plasma e di energia magnetica dall’atmosfera solare. Sono così potenti che possono raggiungere la Terra e possibilmente disabilitare i satelliti. Aditya aiuterà a prevedere questi fenomeni.E avvisare tutti in modo che i satelliti possano interrompere l’elettricità“, ha aggiunto l’astrofisico.

Il satellite dello studio è trasportato dal razzo PSLV XL da 320 tonnellate, progettato dall’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO). È uno dei pilastri del programma spaziale indiano e ha già effettuato lanci sulla Luna e su Marte.