iPad: Tutto cambierà con le nuove leggi europee

Per soddisfare le richieste della Commissione Europea, che ritiene che l’iPad rientri nel quadro DMA, Apple ha dovuto apportare alcune modifiche per questo autunno. Questo è stato finalmente oggetto di un annuncio ufficiale…

iPadOS subirà alcune modifiche per conformarsi allo status di “gatekeeper” dell’UE. Si tratta in genere delle stesse novità presenti sull’iPhone che sono state interessate dalle normative europee per molto tempo.

In Annuncio ufficiale Dal marchio ad Apple, sono stati rivelati i maggiori cambiamenti per iPad.

Safari non sarà più (necessariamente) il browser predefinito

Come con l’iPhone, l’iPad offrirà presto una maggiore personalizzazione del browser. Sarà quindi possibile scegliere un browser predefinito diverso da Safari (e anche eliminare completamente e definitivamente l’applicazione) grazie ad un sistema intuitivo. Inoltre, anche gli sviluppatori troveranno il loro lavoro molto più semplice.

Finora, infatti, tutti i browser dell’iPad dovevano essere costruiti su Webkit, mentre ora possono basarsi su altri modelli, come Chromium (già in posizione quasi monopolistica per i browser, essendo questo l’unico open source base) su cui sono stati basati browser come Microsoft Edge o Opera e ovviamente Google Chrome).

Anche gli app store di terze parti stanno arrivando su iPadOS

Proprio come con iOS, il grande cambiamento in iPadOS è che puoi installare app sul tuo iPhone direttamente tramite store di terze parti, ma anche scaricare app direttamente dal web. Si prevede che le regole per questi download saranno molto simili a quelle per l’iPhone.

Una piccola nota per gli sviluppatori: se un utente installa la stessa app sia su iOS che su iPadOS in un periodo inferiore a dodici mesi, conterà come un’unica installazione (alcuni sviluppatori devono pagare una “tassa” di 50 centesimi per installazione, questo è un dettaglio molto importante…).

