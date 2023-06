Come segui il lancio delle cuffie Apple in diretta dalle 19:00?

Oggi, alla conferenza annuale WWDC 2023, Apple presenterà una categoria di prodotti completamente nuova: un visore per realtà mista AR e VR. Il produttore americano invita i suoi fan a incontrarsi alle 19:00, ora francese.

Ogni anno Apple ospita un keynote del WWDC per gli sviluppatori. Quindi i nuovi aggiornamenti software sono sotto i riflettori, ma in generale Apple coglie l’occasione per annunciare alcuni nuovi prodotti.

A differenza della maggior parte degli eventi precedenti, questo keynote di Apple darà il benvenuto al pubblico e anche a test limitati di alcuni dispositivi subito dopo la conferenza. Ovviamente, l’intero team Phonandroid sarà a tua disposizione per seguire l’azione con te.

Quando e come seguire la conferenza Apple?

Qual è la data della presentazione di Apple? : lunedì 05 giugno 2023

: lunedì 05 giugno 2023 Quando inizierà la diretta? : 19:00 (ora francese)

: 19:00 (ora francese) Come seguire Apple Live Qui sul sito utilizzando il video di YouTube qui sopra

Qui sul sito utilizzando il video di YouTube qui sopra Per quanto tempo vivrai la vita : quasi due ore

Cosa dobbiamo aspettarci dalla conferenza Apple?

Apple dovrebbe iniziare il suo discorso di apertura menzionando tutte le nuove funzionalità in arrivo sui diversi sistemi operativi. Ci aspettiamo un trailer dettagliato per iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 e watchOS 10.

Il colosso americano lancerà anche un nuovissimo MacBook Air, questa volta da 15 pollici. Sarà il più grande MacBook Air che l’azienda abbia mai rilasciato. È previsto anche uno studio Mac alimentato da un nuovo chip M2 Ultra.

Tuttavia, la star dello spettacolo sarà il nuovo visore per realtà mista di Apple, noto come Reality Pro. Nei giorni scorsi abbiamo appreso non solo parte della sua scheda tecnica, ma anche le colorazioni che saranno disponibili al lancio.

Con la sua piattaforma xrOS, Apple intende rivoluzionare il mercato, come ha fatto con l’iPhone oltre 15 anni fa. Tuttavia, non tutti potranno sfruttare il nuovo dispositivo dell’azienda, che aveva in programma di venderlo a un prezzo molto alto: circa 3.000 dollari. In Francia, dopo l’aggiunta delle tasse, è probabile che il prezzo aumenti in modo significativo, mantenendo questo prodotto per un gruppo di fan.