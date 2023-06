Porsche 911 Carrera GTS Le Mans Centenaire: costosa 24 ore

È un tributo in edizione limitata alla 24 Ore di Le Mans che vede la luce… dopo la 24 Ore di Le Mans. Porsche svela una serie molto limitata della 911 Carrera GTS, in collaborazione con ACO (Automobile Club de l’Ouest) e con la partecipazione di Manufaktur, il centro di personalizzazione altamente avanzato di Porsche. La casa tedesca sta surfando i suoi storici risultati all’evento di Le Mans, anche se la vittoria gli sfugge nel 2023: la prima 963 è arrivata solo nona. 356, 911 GT1, la storia di Porsche a Le Mans risale a… 72 anni. Ammucchio il numero di copie da produrre, fatto raro, solo per la Francia.

Test Porsche 911 Dakar: la migliore motoslitta?

Costo aggiuntivo di circa 80.000 euro

Famoso stemma della griglia posteriore © Porsche

La scarsità spesso determina i prezzi delle Porsche e la 911 “Le Mans Centenaire Edition” non fa eccezione alla regola. Soffrirai dopo la rigida legge della speculazione indiretta? Forse. Basta guardare il rating della 924 Le Mans Edition, che è molto più alto dell’equivalente 924, mentre le differenze sono minime.

Il prezzo della bestia è dunque alto: 237.819 euro, escluso Mallos. Sono circa 80.000 euro in più rispetto alla base utilizzata, la 911 Carrera GTS. Chiavi in ​​mano, la 911 costerà più di 300.000 euro!

Questo aumento dei prezzi può essere spiegato da:25 componenti sono stati appositamente sviluppati e approvati per questa 911Numerosi gli elementi decorativi: uno stemma fresato a mano sulla griglia posteriore, uno stemma tridimensionale sugli interni blu/bianco/rosso che ricorda il circuito di Le Mans, che si trova impresso e sostenuto dalle testate del bracciolo centrale. Anche le minigonne laterali nere, i fari oscurati, il volante sportivo GT in blu grafite e la livrea argento Le Mans sono elementi specifici.. Ma non ci sono mod meccaniche nel software per questa serie limitata, che sarà offerta con cambio manuale o automatico. I 480 cavalli del sei cilindri sono sempre inviati alle ruote posteriori.

Porsche imposta lo stessoOgni cliente riceverà un portachiavi specifico, una copertina interna specifica e un libro personale con le foto della sua auto nello stabilimento di Zuffenhausen e nelle officine Exclusive Manufaktur.

Gli interni sono discretamente sofisticati, con un piccolo richiamo alle corse © Porsche

Le luci della matrice sono circondate da un colore speciale © Porsche

La Carrera GTS da 480 CV è ancora lì © Porsche

Battitacco specifici © Porsche

Porsche ha una lunga storia con l’evento di Le Mans © Porsche

I piccoli dettagli sull’aereo sono numerosi © Porsche