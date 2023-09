Baldur’s Gate 3: il capolavoro belga in procinto di diventare “Gioco dell’anno 2023”?

Nel mondo già ricco e diversificato dei videogiochi, è difficile distinguersi. Tuttavia, Baldur’s Gate 3, È stato sviluppato dallo studio belga Larian Studiosfa esattamente questo.

Basato su un universo mozzafiato Dungeons and Dragonssi prevede che il gioco diventi il ​​titolo principale del 2023, superando addirittura l’amatissimo gioco: “The Legend of Zelda: Tears of Kingdom”.

Ovviamente è ancora un po’ presto per poter commentare, ma secondo le recensioni della stampa specializzata e della comunità videoludica, BG3 è, da quello che possiamo osservare Su Metacritic ( Nota dell’editore: Metacritic è un sito Web che raccoglie recensioni di film, serie televisive, videogiochi, album musicali e talvolta anche libri e opere teatrali. ), sta per diventare “Gioco dell’anno 2023” con un punteggio di 96, direttamente davanti a “The Legend of Zelda”.

Valutazione Metacritic al 1 settembre 2023 © Metacritic

Una delle prime cose che attira l’attenzione dei giocatori quando entrano nel mondo di Baldur’s Gate 3 è Immersione totale offerto dal gioco.

Ogni decisione presa, ogni dialogo scelto, ha ramificazioni in un mondo ricco e dinamico. Larian ha svolto un lavoro eccezionale nel garantire che i giocatori percepiscano l’impatto delle loro azioni, rendendo ogni missione e ogni interazione infinitamente più personali e significative.

Baldur’s Gate 3©Larian Studios

Il gioco utilizza un sistema di combattimento “colpo in movimento”, o “Giro dopo giro“, che si ispira al gameplay dei giochi da tavolo Dungeons & Dragons.

Sebbene questo tipo di sistema sia spesso lento o poco interessante in altri giochi, Larian riesce a renderlo entusiasmante. La strategia è al centro di ogni incontro, costringendo i giocatori a riflettere profondamente su ogni mossa, ogni attacco e ogni incantesimo. La composizione della squadra dei compagni è decisiva nell’equilibrio delle battaglie.

Questo sistema di combattimento offre un’esperienza piacevole che premia un’attenta pianificazione e adattabilità.

L’atmosfera di Baldur’s Gate 3 è di per sé un personaggio. Gli ambienti sono progettati magnificamente e forniscono un realismo che ti trasporta direttamente in questo mondo fantastico.

per MusicaTi attrae dalle prime note e non ti lascia mai. Non solo le colonne sonore sono bellissime, ma intensificano anche l’impatto emotivo di ogni scena, sia epica che intima.

Larian non si è trattenuto Spettatore, il che è semplicemente mozzafiato. Il livello di dettaglio e realismo è sorprendente, con animazioni di alta qualità che danno vita ai personaggi e alle storie. Queste scene non si limitano a far avanzare la storia; Amplifica l’immersione, facendo sentire i giocatori più connessi.

Baldur’s Gate 3 ©Larian Studios Games

Giochi Larian Studios È uno studio di sviluppo di videogiochi con sede in Belgio, fondato nel 1996 da Swen Finke.

Run Studios © Run Studios

Lo studio è famoso per i suoi giochi di ruolo, in particolare il “DivinitàLa notorietà di Larian Studios è aumentata in modo significativo con il successo di “Divinity: Original Sin” e del suo seguito, “Divinity: Original Sin 2”, che ha ricevuto consensi sia dalla critica che dai giocatori per il suo gameplay profondo, la libertà d’azione e la tattica a turni. sistema di combattimento.

Nel 2019, Larian Studios ha annunciato che stava lavorando su “Baldur’s Gate 3”, il tanto atteso sequel della popolare serie di giochi di ruolo. Il gioco si basa sulle regole del gioco di ruolo da tavolo della quinta edizione Dungeons & Dragons ed è progettato per fornire un’esperienza di gioco di ruolo profonda e coinvolgente.

Baldur’s Gate 3 non è solo un altro gioco di ruolo; È un’esperienza che spinge i confini del genere.

Con un’immersione totale, un solido sistema di combattimento, un’atmosfera audio e visiva di prim’ordine e filmati mozzafiato, questo capolavoro di Larian Studios è sulla buona strada per vincere. Miglior gioco del titolo del 2023.

Di fronte a concorrenti come “The Legend of Zelda: Tears of Kingdom”, non è un’impresa facile, ma Baldur’s Gate 3 dimostra che lo studio belga è più che all’altezza della sfida.