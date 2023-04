Belgi fuori: Will Still Stade de Reims si riprende alla vittoria, Romeo batte Lavia e Southampton

Lo Stade de Reims di Will Still ha vinto 0-3 a Nantes nella 29a giornata del campionato francese di domenica. Tra i vincitori, Thibaut de Smet ha giocato tutto il match mentre Thomas Foquet ha lasciato il posto a Maxime Bussy (85°). In classifica, Rémois è salito al settimo posto (46 punti). Il Nantes è al 14° posto (30 punti).

In avvio di gara i Nantes non potevano mollare Rémois, che poteva contare su un salvataggio sulla linea in rimonta su Moussa Sissoko (15° posto). È rimasto fino alle Canarie, Champenois è andato al campo avversario, un tiro di Folarin Balogun ha colpito la traversa (31). Ma su un retropassaggio di Younes Abdel Hamid, Alexis Phelps ha segnato (38, 0-1) prima di realizzare una doppietta supersonica nella sconfitta contro il Nantes (40, 0-2). Nella ripresa, Marshall Munetsi ha assicurato il successo degli ospiti (58, 0-3)

Senza Brecht Digigeri, il Tolosa ha subito la quinta sconfitta in sei partite a Brest (3-1) mentre Questi Dallinga ha aperto le marcature (10, 0-1). Grazie a Steve Mooney (33, 1-1), Jérémy Laduaron (63, 2-1) e Mehdi Camara (84, 3-1), il britannico ha preso aria in fondo alla classifica (27 punti, 15). Téfécé è 13° (35 punti) e superato da Clermont (37 punti, 12°), vincitore per 2-1 dell’Ajaccio. I corsi sono al 19° posto (21 punti). Alexandru Couvrez è entrato in partita a Clermont (64esimo).

Il Monaco torna a vincere. La squadra di Philippe Clement, che non vince dal 19 febbraio (1-2 a Brest), domenica ha battuto lo Strasburgo 4-3 nella giornata 29 del torneo di Ligue 1.

Fanderson ha aperto le marcature per l’ASM, battendo Matz Sales al 19′, Labo Mothiba (32′) e Guillermo Maripan, capocannoniere della sua squadra (41′), hanno permesso agli alsaziani di andare in vantaggio per 1-2 all’intervallo.

Il Monaco ha fatto la differenza nella ripresa grazie a Elias Bensghir (54), Aidan Diop (58) e Youssef Fofana (65). Solo questo è stato escluso al 78 ‘, lasciando il Monaco a concludere la partita al decimo posto. La fine di un incontro che ha coinvolto Elliott Matazzo. Lanciato all’80’ al posto di Wissam Ben Yedder. Habib Diallo ha segnato nei tempi di recupero senza influenzare l’esito della partita.

Il Monaco, con 57 punti, consolida la sua quarta posizione ed è a tre lunghezze da Lens e Marsiglia, i delfini del Paris Saint-Germain. Lo Strasburgo resta mal posizionato in fondo alla classifica con 26 punti al 16° posto, appena sopra la zona rossa.

Spagna:

In Spagna, l’Almeria ha pareggiato 2-2 con il Celta Vigo dopo essere passato in vantaggio due volte con Serjan Babic (7°, 0-1) e Arnau Puigmal (32°, 1-2). I gol sono caduti su Haris Seferovic (10, 1-1) e Carles Perez (42, 2-2) prima che Largi Ramazani sostituisse gli ospiti (61). Dopo 27 giorni, Almería è 18° e prima (27 punti) e Celta Vigo più a suo agio (35 punti, 10°).

Eden Hazard torna con il Real Madrid nella Liga per la prima volta dall’11 settembre 2022. L’ex Red Devil ha sostituito Karim Benzema domenica nella partita contro il Valladolid, vinta dalle Merengue per 6-0 nell’ambito della 27esima giornata per gli spagnoli squadra nazionale. torneo di calcio.

Il Real, dove Thibaut Courtois ha avuto un pomeriggio tranquillo tra i pali, ha aperto le marcature con Rodrygo al 27′, poi Benzema è andato lì con una tripletta (29, 32, 36) per consentire ai Blancos di andare in vantaggio per 5-0 nel primo tempo. . Carlo Ancelotti ha tolto il Pallone d’Oro al 65′ e lo ha sostituito con Eden Hazard, la cui ultima apparizione con la maglia delle Merengue risale al 3 gennaio e in una partita di coppa al Caserino (4N).

Eden Hazard non si era avvicinato al promotore della Liga dall’11 settembre e ha giocato 58 minuti contro il Maiorca. Pericolo dell’Eden. Poi l’ex capitano dei Red Devils ha giocato in Champions League contro Shakhtar Donetsk (56 minuti) e Lipsia (15 minuti), ma Ancelotti non lo ha più convocato in campionato.

Il Real ha segnato due gol dopo che il Brenoa è salito a giocare con Marco Asensio (73) e Lucas Vazquez (90 +2), servito da Eden Hazard.

Il Real Madrid è al secondo posto con 59 punti, 12 unità dietro la capolista Barcellona.

Inghilterra:

Romeo Lavia e Southampton hanno perso domenica 1-0 contro il West Ham in una partita tra due squadre che lottano per rimanere nella Premier League inglese.

I Red Devils hanno giocato l’intera partita per i Saints, ultimi in Premier League con 23 punti in 29 partite, a 3 punti dal Leeds, alla prima non retrocessione.

Il West Ham, che ha vinto grazie al gol di Naif Ajord al 25′, si dà aria e si classifica 14° con 27 unità.