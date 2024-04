Il francese Paul Lapira ha ottenuto la sua prima vittoria nel World Tour nella seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi

Anche Romain Gregoire (Groupama-FDJ), è sceso al secondo posto a meno di 3 chilometri dal traguardo, anche se quell'arrivo avrebbe dovuto andargli bene. Dopo due chilometri, una squadra non organizzata gareggerà per la vittoria. Lapira è stato uno dei primi a lanciare lo sprint insieme ad Alex Aranburu (Movistar) e non è mai stato catturato, vincendo nettamente davanti a Samuel Battistella (Astana) e Luis Vervaeke (Soudal Quick Step).