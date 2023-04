Preferred Eleven di Rafaeloff e Ramann: possibili composizioni di Eupen-Anderlecht (dal vivo alle 16:00)

Brian Rimmer avrà due settimane per pensare a come sostituirlo a fine stagione. Il giocatore più simile è Refaelov. Ma data la sua età, l’israeliano percorre meno distanza (difensiva) di Yari. Pertanto, Rimmer sta anche valutando la possibilità che Arnstad prenda il suo posto a Oppen.

Nell’OHL, ha sollevato Arnstad quando Verschaeren è stato ferito. Il norvegese ha faticato ad entrare in partita ma ha segnato 0-2.

Il giocatore che dovrebbe essere preso in considerazione anche nelle prossime settimane è Marco Cana. Il centrocampista è finalmente pronto e sta a noi che il suo profilo piaccia a Rimmer. Ma a centrocampo con Diawara, Achimeru e Kana, Rimmer avrà tanti spazzini e poca creatività.

In attacco Soleimani è insicuro, Rimmer ha ancora poche speranze di essere riscritto in tempo. Ma non dovrebbe assolutamente iniziare a favore di Raman.

L’ultimo mistero riguarda la posizione di terzino sinistro. Data la rotazione tra Sardella e N’Diaye, è difficile dire quale sia stato il fortunato vincitore contro l’Eupen. Vista la buona prestazione a Leuven, però, Sardella parte con un buon inizio.

Eupen-Anderlecht ha proseguito in diretta con il commento dalle 16:00:

