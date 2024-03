Belgi all'estero: Castagne aiuta a battere il Tottenham, Burnley si assicura la prima vittoria del 2024

Timothy Castagne assiste mentre il Fulham batte il Tottenham

Con l'aiuto di Timothy Castagne, il Fulham ha battuto 3-0 il Tottenham nella ventinovesima giornata della Premier League inglese, sabato. Castagne, il campione in carica, ha giocato 82 minuti per i Cottagers.

Rodrigo Muniz ha portato in vantaggio il Fulham poco prima dell'intervallo nel derby di Londra (42, 1-0). Poco dopo l'intervallo, Sasa Lukic blocca un cross di Timothy Castagne raddoppiando il vantaggio della squadra locale (49, 2-0). Muniz ha poi segnato due gol suggellando la vittoria del Fulham (61, 3-0). Joao Balenha ha quasi aumentato il punteggio, ma il suo gol è stato annullato per fuorigioco dopo l'intervento dell'assistente video dell'arbitro (64').

Con questo successo il Fulham resta in fondo alla classifica con 12 punti e 38 punti. Il Tottenham perde l'occasione di entrare tra i primi quattro ed è ancora al quinto posto con 53 punti, due punti dietro l'Aston Villa, che è al quarto posto.

Il Manchester City batte il Newcastle e si qualifica per le semifinali di Coppa

Grazie a una doppietta di Bernardo Silva bloccata dalla difesa avversaria, sabato il Manchester City ha vinto 2-0 eliminando il Newcastle, nei quarti di finale di FA Cup all'Etihad Stadium.

Bernardo Silva inizialmente è stato felice di vedere Dan Burns deviare perfettamente il suo tiro da destra verso la porta di Martin Dubravka nel primo gol (14° minuto). Il secondo gol, poco dopo l'ora, è stato simile: il portoghese ha tirato la palla dal lato destro della difesa avversaria, all'ingresso dell'area di rigore, tentando un tiro ad effetto dalla sinistra, che Sven Botman ha bloccato con un tiro intestazione (33).

Jeremy Doku è partito sulla sinistra dell'attacco mancuniano e ha giocato 77 minuti al posto di Oscar Pope, mentre Kevin De Bruyne è stato indisponibile per infortunio.

Il Manchester City, vincitore della competizione nel 2023, è la seconda squadra a qualificarsi per le semifinali. In precedenza, il Coventry aveva battuto il Wolverhampton. La squadra del campionato, la Seconda Divisione inglese, ha completamente ribaltato il suo gioco, dominando la partita con il punteggio di 1-2 alla fine dei tempi regolamentari. Ellis Sims (90+7) e Haji Wright (90+10) hanno permesso al Coventry di vincere 2-3.

Domenica si giocheranno gli altri due quarti di finale: Chelsea-Leicester (13.45) e Manchester United-Liverpool (16.30). A quest'ultimo incontro seguirà il sorteggio delle semifinali.

Il Burnley ottiene la sua prima vittoria nel 2024 e il Nottingham pareggia con il Luton

Dopo una serie di dieci partite senza vittorie in campionato (tre pareggi e sette sconfitte), il Burnley e il suo allenatore Vincent Kompany sono tornati al successo sabato in casa del Brentford (1-2) nel 29esimo turno della Premier League inglese.

I Clarets hanno beneficiato della superiorità numerica per oltre 80 minuti dopo l'espulsione anticipata di Sergio Reguilon per il Brentford (9). Il difensore spagnolo ha commesso un errore nella sua area di rigore ed ha eseguito un calcio di rigore per gli uomini della Kompany, eseguito dall'ex giocatore dell'Anderlecht Jacob Bruun-Larsen (10°). David Datro Fofana ha ampliato il divario nel secondo tempo (62), ma il Brentford è tornato in partita grazie a Christopher Agger (83) e ha premuto per pareggiare inutilmente.

Kompany non ha giocato con nessuno dei suoi connazionali in questa partita.

Allo stesso tempo, diversi belgi erano in campo durante una partita cruciale per la sopravvivenza nell'élite inglese tra Luton Town e Nottingham Forest. Le due squadre finiscono in pareggio (1-1).

Chris Wood (34esimo) ha permesso solo al Nottingham di avere il vantaggio poiché ha perso al penultimo minuto dei tempi regolamentari e un gol di Luke Perry per il Luton (89esimo).

Thomas Kaminski ha giocato nelle reti del Luton e del suo connazionale Matz Sils contro il Nottingham, e ha ricevuto un cartellino giallo alla fine della partita (90). Anche Divock Origi è partito titolare per il Forest ed è stato sostituito nel secondo tempo (75').

In classifica il Brentford è al 15° posto con 26 punti, mentre il Nottingham resta al 17° posto e il primo a non retrocedere con 25 punti. Luton è un posto dietro, tre punti dietro, ma cinque punti davanti a Burnley, che è al 19° posto.

Germania

Sabato il Wolfsburg ha disputato la sua undicesima partita consecutiva di campionato senza riuscire a ottenere una vittoria (cinque sconfitte e sei pareggi), nel corso della 26esima giornata del campionato tedesco. Il Wolverhampton, senza l'infortunato Quinn Casteels, ha perso 1-2 in casa contro l'Augsburg.

Il Castiles, convocato da Domenico Tedesco per il prossimo impegno dei Red Devils, soffre di un problema alla spalla, ha annunciato il suo club prima della partita.

Patrick Wimmer ha aperto le marcature per il Wolfsburg dopo nove minuti, ma ha lasciato i suoi compagni al dieci, dopo essere stato espulso poco prima della fine del primo tempo (minuto 45). L'Augsburg approfitta subito della sua superiorità numerica per pareggiare con Arne Meyer (45+3) e nella ripresa beneficia grazie a Christian Jakic (65). Jakic ha segnato due gol con l'aiuto di Arne Engels (79).

Engels è uscito dalla panchina nell'ultimo quarto d'ora per l'Augsburg (76esimo posto). D'altra parte, Aster Franks ha giocato pochi minuti (87° minuto) e Sebastien Bornau è rimasto in panchina.

Allo stesso tempo, sia l'Union Berlino che il Werder Brema speravano di mettere fine a una serie di due sconfitte ed è stato il club della capitale a vincere in casa (2-1).

Jorbi Vertesen ha segnato il suo primo gol per Al-Ittihad aprendo le marcature (50) e due minuti dopo è diventato un passante decisivo per inviare la palla a Brenden Aaronson. Poi Mitchell Weiser ha ridotto il divario (64).

Vertessen ha giocato 68 minuti prima di essere sostituito. Per il Werder, anche Olivier Demane e Seni Lenin hanno iniziato la partita come giocatori di sinistra e centrocampisti. Lenin ha ricevuto un'ammonizione (33esimo) ed entrambi i giocatori sono stati espulsi dopo l'ora (64esimo).

In classifica l'Augsburg è al settimo posto con 35 punti, il Werder al decimo posto con 30 punti e il Wolfsburg al 13° posto con 25 punti.