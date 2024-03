Possibile formazione Anderlecht – Courtrai: Delaney e anche Ritts partiranno titolari a scapito di Leoni o Struijkens?

Lo ha annunciato Brian Rimmer: non prenderà alla leggera la partita contro il fondo della classifica. Non farà quindi riposare i cinque giocatori che hanno ricevuto quattro cartellini gialli, rischiando così di saltare la prima partita delle qualificazioni. “Sappiamo come gestire questo tipo di situazione, lo abbiamo fatto in passato”.Questo è Rimmer.

Ma Reimer ha anche chiarito che uno o due di questi giocatori possono ancora respirare. Automaticamente pensiamo a Leoni e/o Struykens. Thomas Delaney, infatti, ha bisogno di giocare per essere pronto per i playoff. Può anche giocare con o davanti a Mats Ritz. Se Ritts non gioca, rimarrà senza gare per tre settimane, il che non è l'ideale prima dell'inizio dei playoff, che è la competizione nella quale giocherà titolare.

Tuttavia, Rimmer sa quanto ai fan piace vedere i suoi figli Nerbid al calcio d'inizio. Il triangolo Leoni-Struijkens-Vershaeren, al calcio d'inizio del RWDM, ha fatto sognare i tifosi. Anche Verschaeren è in piena ripresa dopo la botta rimediata a Molenbeek.

Tra qualche settimana Rimmer spera di poter contare su Francis Amuzu e Majeed Achimeru. In particolare, Amuzu potrebbe rivelarsi un'arma importante durante i playoff.

E dalla parte di Courtrai? Kana è stato il grande assente della partita di sabato sera. Non si è ancora ripreso sufficientemente dall'infortunio. Per il resto, il tecnico Alexandersson non cambierà molto per la squadra che ha sfiorato il punto contro l'Anversa. Avenatti dovrebbe iniziare la partita. L'Anderlecht è particolarmente preoccupato per Kadri.

