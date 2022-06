Ultime Voci di Trasferimento 06/10: Bright – Ferlinden – Nielsen – Petermatt – Chimanga – Bernardo Silva – Buyl – Magnée

Tutte le voci di trasferimento raccolte in un unico sito. Quale squadra è interessata a quale giocatore? Trovalo qui prima! Praet – Verlinden – Nielsen – Pietermaat – Tshimanga – Bernardo Silva – Buyl – Magnée

Una nuova proposta dal Torino per mantenere Dennis Praet

Nonostante una stagione segnata dagli infortuni, l’ex giocatore dello Sporting Anderlecht ha regalato soddisfazioni al Torino. (leggi di più)

L’Union Saint-Gilloise è vicina alla firma del difensore inglese D3

Il difensore 23enne ha giocato l’intera stagione per l’Accrington di terza divisione della Premier League inglese. (leggi di più)

Ufficiale: Rubel Boom Steven Bell Clothes

Dall’arrivo del nuovo armatore americano, vento nuovo ha soffiato su Rubble Boom. Dopo una stagione difficile, gli Steenbakkers ora puntano alla vetta della National Table 1 e non smettono di rafforzarsi. (leggi di più)

Un interesse per il Barcellona? Bernardo Silva (Manchester City) risponde!

Il portoghese è stato recentemente menzionato nella parte catalana. (leggi di più)

Ufficiale: Eupen estende Gary Magnée al 2027

Allenatosi prima al Club Brugge e poi al KRC Genk, è entrato a far parte dell’Eupen U21 nel 2018, dove ha ottenuto il suo primo contratto da professionista un anno dopo. (leggi di più)

Dopo Beershot, Tom Petermatt si avvicina a una nuova avventura?

Vuoto Da quando ha lasciato Beerschot, il centrocampista difensivo può contare su interessi stranieri. (leggi di più)

Derek Chimanga corre a Beveren

Il terzino sinistro ed ex Diable Rouge espande la sua avventura D1B. (leggi di più)

Responsabile: Thibaud Verlinden débarque au Beerschot

Bearchot deve cercare dei rinforzi per non fare brutta figura in 1b e sognare 1a. C’è già una prima promozione. (Suite Lyra)

Westerlo sarà sulle tracce di Griffin Yow (DC United)

Il promotore vuole darsi una possibilità di preservarsi, reclutando nuovi giocatori. (leggi di più)