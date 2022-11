Amazon e Cdiscount si dividono il prezzo dell’iPhone 13

Amazon e Cdiscount offrono un affare privilegiato che ti consente di fare scorta di Apple iPhone 13 a un prezzo senza precedenti. Pezzi molto limitati in stock, primo arrivato, primo servito!

Per il Black Friday, Amazon e Cdiscount stanno concludendo un affare imbattibile sull’iPhone 13 di Apple. Mentre di solito devi pagare 909 euro per ottenerlo, Il prezzo dell’iPhone 13 blu scende a soli 849 euro.

Ciò rappresenta una bella riduzione di 60 euro. Certo, non è nemmeno l’affare del secolo, ma dato che i telefoni Apple hanno diritto a sconti molto raramente, è sempre una buona idea ottenerli.

iPhone 13 a un nuovo prezzo per il Black Friday Amazon e Cdiscount qui:

Anche se i saldi del Black Friday dureranno fino al 28 novembre, non vi è alcuna garanzia che questa offerta sarà ancora disponibile fino ad allora. Poiché gli iPhone sono generalmente molto popolari, devi agire in fretta se vuoi mettere il tuo dispositivo sotto l’albero di Natale.

iPhone 13: meglio di iPhone 14

Anche se l’iPhone 14 è sul mercato dallo scorso settembre, l’iPhone 13 è ancora, a nostro avviso, l’opzione più adatta. Proposto a 1.019, la differenza di prezzo non è giustificata visti i piccoli miglioramenti che Apple ha apportato al suo model year 2022. Con l’offerta del Black Friday di Amazon in corso che permette di ottenere l’iPhone 13 a 849 euro anziché 909 euro, siamo ancora parlando di una differenza di 170 euro tra i due telefoni.

Pertanto, l’iPhone 13 rimarrà per molti il ​​miglior smartphone di Apple nel 2022, in attesa della vera rivoluzione promessa l’anno prossimo con l’iPhone 15. Dal punto di vista tecnico, il dispositivo ha uno schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici che offre un’immagine eccezionale uguaglianza. Estremamente efficiente e potente, l’iPhone 13 include il chip Apple A15 Bionic, inciso a 5 nanometri, lo stesso chip che alimenta l’iPhone 14.

Quest’ultimo è costituito da due core ad alte prestazioni e 4 core ad alta efficienza energetica. In combinazione con una GPU quad-core e un motore neurale a 16 core, questa combinazione offre uno dei migliori rapporti prestazioni/potenza sul mercato. Estremamente resistente, iPhone 13 offre un’eccellente autonomia. Puoi facilmente passare un giorno senza passare attraverso la scatola di ricarica.

Dal design sobrio e allo stesso tempo elegante, il terminale top di gamma di Apple è realizzato con materiali nobili come il vetro o l’alluminio aerospaziale per la sua scocca. Le sue dimensioni abbastanza compatte assicurano anche un’ottima presa.

Arrivando con i 128 GB di memoria interna, puoi archiviare facilmente migliaia di file, foto e video ma anche installare molte app e giochi su iPhone 13. Lo smartphone brilla anche nella parte di foto e video, e finora rimane uno dei i migliori smartphone sul campo. Grazie al doppio sensore di immagine a bordo, l’iPhone 13 può scattare foto eccezionali e video di qualità professionale. Tutto questo anche in condizioni di scarsa luminosità.

Un sensore da 12 MP con una lunghezza focale di 26 mm può catturare il 47% di luce in più. È supportato da un obiettivo ultra grandangolare da 12 MP che offre un campo visivo di 120 gradi e una lunghezza focale di 13 mm. In breve, l’iPhone 13 è un piccolo gioiello tecnologico che ha componenti di alta qualità e offre le migliori prestazioni sul mercato, simile all’iPhone 14. Ora è alla portata del grande pubblico grazie a questo ben pianificato e- commerce presentazione di Amazon per il Black Friday.

Amazon, il re del Black Friday

Per questa versione del Black Friday 2022, Amazon rimane il pilastro indiscusso dell’evento importato dagli Stati Uniti nel 2010. Dopo aver rivelato un Galaxy S22 caldo ieri il primo giorno di operazioni, colpisce ancora con questo affare XL su Apple iPhone 13.

In genere è la prima a tirare le migliori offerte, alle quali i suoi concorrenti Cdiscount, Fnac e Darty stanno cercando di allinearsi in qualche modo. Amazon ha anche un servizio clienti impeccabile e servizi di qualità. Sono due i punti principali che gli hanno permesso negli anni di diventare il re indiscusso del Black Friday e, in generale, il numero 1 dell’e-commerce in Francia.

Oltre al fatto che offre spesso i prezzi migliori, permette ai suoi clienti di usufruire della consegna gratuita e veloce (entro pochi giorni). Inoltre, la garanzia che accompagna i prodotti commercializzati è la stessa garanzia che i marchi offrono dal loro sito Web ufficiale. Normalmente, Amazon concede 30 giorni per restituire i propri prodotti. A Cdiscount e altri, 14 giorni.

Lì, per i festeggiamenti di fine anno, va oltre perché estende questo periodo fino al 31 gennaio 2023. Questo ti permette di fare i tuoi regali di Natale senza stress perché hai diritto a una seconda possibilità nel caso in cui non volessero. soddisfare i beneficiari. Anche Cdiscount ha esteso il suo periodo di ritorno: fino all’8 gennaio 2023. È ancora un po’ peggio di quello di Amazon, ma lo sforzo di Cdiscount è encomiabile e degno di nota.

Per accedere alla vendita flash di iPhone 13, è disponibile qui:

